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籃球／國小錦標賽開幕 新北永平小五女籃開紅盤

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北永平女籃首戰擊敗台南協進。圖／小學體總提供
新北永平女籃首戰擊敗台南協進。圖／小學體總提供

2025年全國國民小學籃球錦標賽昨天起展開小五組別賽事，預賽於新北市六個場館進行，分別為北新國小、興隆國小、永平國小、南湖國小、永建國小、南湖國小及新店運動中心。

去年冠軍新北永平女籃首日在主場遭遇前來踢館的台南協進國小，新北永平延續去年奪冠氣勢，開賽沒讓對手台南協進有太多喘息空間，除了整場壓迫外拿手的防守反擊快攻也沒少過，首節只讓對手拿到3分，次節靠著邱璽龍多次的突破切入，撕裂台南協進的禁區防守，以14：5的比數結束上半場。

易籃再戰雙方在進攻火力上卡關，新北永平帶著16：6的領先進入決勝節，台南協進的火力此時開始甦醒，在主將林永寧多次抄球後快攻上籃，率領球隊單節砍進7分，而永平在新秀林品言坐鎮禁區加上控衛廖菈娜穩健的控制進攻節奏及其他隊友在火力上多點開花，末節也獲得8分，終場就以24：13拿下新球季的首勝。

新北永平總教練顏子寧表示，她只告訴球員「團隊至上」，球衣前面印的是校名不是自己名字，鼓勵、溝通、合作才是贏球的關鍵，以鼓勵代替責備，也很高興球員都做到這點，尤其是林品言，球齡不到四個月，卻始終展現強烈的企圖心，在場上總是表現不服輸的精神及態度。顏子寧進一步強調，每一隊都會把我們當假想敵，不管遭遇什麼低潮及困境都要一起攜手度過。

林品言則表示，教練在賽前特別提點她有空檔就上前要球、盡力去打，從小就沈浸在籃球的環境中，親朋好友都在打籃球，她看了覺得好玩也就一頭栽進籃球世界，除此之外她也是羽球好手，學業也始終能保持前段班，問到她打籃球覺得最大的收穫是什麼，她則開心表示，「打贏了心情就很開心還有獎盃可拿。」

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