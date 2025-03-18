PLG／勇士主場連勝功臣 洪楷傑奪單周最佳球員

P. LEAGUE+今天公布2024到25球季第21周的單周最佳球員，由台北富邦勇士洪楷傑榮獲得殊榮。

在上周2場賽事中，洪楷傑展現穩定火力，場均攻下16.5分2助攻，並外帶3記三分球，帶領球隊收下2場關鍵勝利；首戰擊敗台南台鋼獵鷹後，他也幫助勇士成功搶下季後賽最後一張門票。

第2戰洪楷傑貢獻長程砲火，第三節連飆3記三分彈助勇士逆轉高雄鋼鐵人，成球隊奪下主場連勝的功臣之一。

洪楷傑無論先發或替補出場總能即時為球隊做出貢獻，成為勇士不可或缺的重要角色，讓他實至名歸地獲得本週聯盟單周最佳球員。