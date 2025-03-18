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HBL北市男女籃抱雙冠創佳績 蔣萬安發420萬勉勵4校

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
113學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）10日落幕，台北市學校創校近年佳績，北一女、松山高中成功將冠軍留在台北，陽明高中奪下女子組季軍、南湖高中則奪下男子組殿軍，市長蔣萬安今天在市府接見各校學生，並發放420萬元獎勵金，給予鼓勵。記者洪子凱／攝影
113學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）10日落幕，台北市學校創校近年佳績，北一女、松山高中成功將冠軍留在台北，陽明高中奪下女子組季軍、南湖高中則奪下男子組殿軍，市長蔣萬安今天在市府接見各校學生，並發放420萬元獎勵金，給予鼓勵。記者洪子凱／攝影

113學年度高中籃球甲級聯賽（HBL）10日落幕，台北市學校創校近年佳績，北一女、松山高中成功將冠軍留在台北，陽明高中奪下女子組季軍、南湖高中則奪下男子組殿軍，市長蔣萬安今天在市府接見各校學生，並發放420萬元獎勵金，給予鼓勵，期許大家為北市再創佳績。

北一女球員潘陳家姍表示，除感謝各界支持與鼓勵，讓球隊在場上打出一場又一場好球，會繼續努力幫助台北市再創佳績；松山高中球員劉程恩表示，因為有良好的訓練環境，才能拿下最好成績，感謝學校、市府幫助；陽明高中陳宥妡表示，即便結果略有遺憾但無愧於心；南湖高中球員仲彥緯表示，從資格賽開始一路打進4強，睽違9年再度來到小巨蛋，隊員們會記取這經驗，持續努力爭取最高榮譽。

「我在看比賽完全坐不住」蔣萬安表示，這是他看過HBL最精彩比賽，從下午一路看到晚上，台北市勇奪雙冠軍、一個季軍、一個殿軍，創下多年來歷史紀錄，看到球員奮戰精神感動所有人，更獲得甜美果實，包含北一女拿下二連霸、松山高中更從外卡一路捧到金盃。

蔣萬安表示，他也感謝學校師長、教練、家長會支持，讓學生可以無後顧之憂讓學生在賽場上拼戰，他宣布要給予4校共420萬獎金，希望球員能夠更專注投入訓練上，也希望給予教練團更多資源，可以用科學化、先進訓練方式，讓選手可以突破自我，創造佳績。

籃球

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