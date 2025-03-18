籃球／努力申請護照中！前湖人名將之子有望加入中華隊

曾奪下灌籃大賽冠軍的前NBA湖人隊名將萊德（Isaiah Rider Jr.）有15歲兒子小萊德（Isaiah Rider IV），傳出因母親有台灣血統，因此小萊德未來有望加入中華隊。

資深媒體人艾迪（Eddie Tsai）最近在社群平台和網友討論台美民情差異，有名女網友說她的台美混血表姐凡妮莎（Vanessa Rider）正在培養兒子小萊德打球，艾迪瞬間想到小萊德可能是未來的台美混血球星，網友們也紛紛喊話，快幫小萊德申請護照。

小萊德(左)和萊德(右)。截圖自Eddie Tsai臉書

根據國際籃總（FIBA）規定，球員必須16歲前取得該國身分證，才能以「本土」資格出賽，否則只能被視為歸化球員。發文的女網友向表姐凡妮莎轉達網友與艾迪的留言，還牽線讓艾迪和凡妮莎認識。

艾迪向凡妮莎解釋情況，並舉台美混血兄弟賀丹、賀博的例子。凡妮莎表示這個發文太瘋狂，原本只是表妹在Threads討論台美民情差異，沒想到後來竟變成網友一面倒要她快替小萊德申請護照。

小萊德(左)和媽媽凡妮莎(右)。截圖自Eddie Tsai臉書

凡妮莎中文名叫陳美，曾出演美國真人實境秀《Basketball Wives》，社群粉絲31.7萬。陳美將利用這一年的時間，幫小萊德在16歲前拿到護照，讓未來籃壇有望多一名台美混血本土球員，代表中華隊出戰國際賽。

陳美透露目前居住在亞歷桑那州，有帶著小萊德到加州參加NIKE EYBL錦標賽，小萊德是唯一4度拿下這項錦標賽冠軍的球員，當她聽聞賀博是首位被麥當勞全美高中明星賽提名的台裔球星後，陳美也很有信心，認為小萊德未來能成為麥當勞全美高中明星賽球星。