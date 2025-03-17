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TPBL／戰神啦啦隊重磅補強！韓籍李素泳與朴恩惠正式加盟

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
雙女神李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders。圖／戰神提供
雙女神李素泳、朴恩惠正式加盟Taishin Wonders。圖／戰神提供

台北台新戰神啦啦隊「Taishin Wonders」再度擴編陣容，球團今天宣布，曾於2月擔任限定女神的韓籍啦啦隊員李素泳與朴恩惠正式加盟，應援戰神衝刺季後賽，兩人將於29日以Taishin Wonders成員身份登場，應援戰神本季最後 5 場例行賽主場賽事。

Taishin Wonders總監安妮肯定兩人的專業與努力，「訓練態度認真，舞蹈動作力道與表情兼具，展現十足魅力。」台新育樂總經理林祐廷也讚賞兩人近期在WBCQ國際賽的精彩演出，期待她們的加入為主場增添更多精彩元素，視覺饗宴再提升。

「高冷女神」李素泳擁有7年應援經驗，曾效力韓國多支職業隊伍，並曾擔任Fubon Angels演唱會韓籍成員李晧禎演出片段的舞蹈總監，全程包辦編舞、 服裝與走位設計，展現出色的舞台掌控力；對於接下來的戰神賽事，她滿懷期待說：「希望例行賽後能迎接季後賽，繼續為戰神加油！」

「哈妮女神」朴恩惠憑藉甜美笑容與EXID Hani相似的外貌，被粉絲親切稱為「甜心公主」，擁有4年應援資歷，近期WBCQ國際賽的演出中以精 湛的舞蹈驚豔全場，一天內近10萬觀看，成為新一代流量密碼。正式加入Taishin Wonders的她說：「當時正在打電動，嚇到好一陣子沒辦法動滑鼠！」 原以為只能短暫參與戰神應援，如今能夠留下來，她感到無比幸福。

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