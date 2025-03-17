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籃球／U19籃球聯盟 籃球素人Energy Guy賴冠佑喊話想當松山人

聯合報／ 即時報導
U15發展組Sonics賴冠佑。圖／U19籃球聯盟提供
U15發展組Sonics賴冠佑。圖／U19籃球聯盟提供

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟昨天（16日）在靜修女中舉行U15發展組賽事，首場Rising Legends以50：47險勝大佳隊，雖然大佳隊多點開花，9人上場有8人得分，的仍不敵Rising Legends的禁區優勢讓大佳隊在開季首戰嘗到敗績。

第二場由TYPA Dragons對上Sonics，Sonics上周在對Warriors取得開幕首勝後，今天全隊夾帶旺盛士氣，靠著長人1號賴冠佑鶴立雞群的高度優勢，搶了不少籃板，開節便以18：8領先。次節TYPA Dragons進攻當機，但Sonics未把握機會拉開差距，只打出一波8：2的攻勢，便以26：10結束上半場。

易籃後Sonics賴冠佑一上場便頻頻在籃下賣高，雖然未能順利取分，但也造成對手付出犯規的代價，無奈賴冠佑手感欠佳屢罰不進，讓TYPA Dragons有機會止血，並嘗試拉近差距，但終究手感冰冷未能如願，終場Sonics便以50：33輕鬆取下開季二連勝。

Sonics總教練陳國瑋表示，Sonics的成員來自不同學校，成軍以來練習次數不多，雖然默契還不夠成熟，但今天整體上都能完成教練賦予的工作，尤其是陣中長人賴冠佑在內線的協防上對球隊幫助很大。

賴冠佑在賽後表示，今天受限於腰傷復發，狀況不是很理想，由於現在就讀的板橋國中沒有籃球隊，所以接觸籃球起步較晚，原本只是當做休閒娛樂打發時間，但投入俱樂部訓練後便開始愛上這項運動，「因為國小加入足球校隊，因此腳力比較發達，希望在畢業前能接受完整且充實的籃球技術訓練。」

賴冠佑特別強調他雖然是籃球素人，但他相當欣賞松山高中的查傑，非常渴望獲得松山高中的青睞加入綠色神盾陣營；身高超過185公分的他想藉此向松山高中新科冠軍教頭葉韋喬告白說：「我是賴冠佑，我很耐操，要我跑50圈操場不是問題，我擅長火鍋防守，您可以叫我Energy Guy！」

SONICS教練陳國瑋。圖／U19籃球聯盟提供
SONICS教練陳國瑋。圖／U19籃球聯盟提供

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