籃球／全國國中U14籃球錦標賽 台北信義國中小將稱霸尚勇

中華民國國民小學體育總會昨天（16日）在光榮國中進行「2025全國國中U14籃球錦標賽」尚勇組的四強賽，在上午的交叉準決賽中，台北信義國中與台北美國學校分別擊敗桃園大溪國中與宜蘭縣中華國中進入下午的冠軍賽。

「尚勇組」賽事從14日至16日，總計有12支來自全台各地的少年籃球菁英參賽。預賽為分組循環，分組第 一、二晉級八強決賽，決賽採單淘汰制。特別的是，有報名113JHBL甲級聯賽的國二（八年級） 球員不能參加。

三、四名之爭宜蘭縣中華國中開節便以26：13壓制對手桃園大溪國中，並帶著39：22的比數進入下半場，並讓桃園大溪在第三節只拿到7分，宜蘭中華國中沒讓對手有任何反擊餘力，一路領先到最後以66：45帶走季軍獎盃。

宜蘭中華國中總教練林承億賽後表示，這是一場很棒的比賽，球員攻勢流暢，每個人都有磨練的機會，尤其是張子恩跟卓承宗，他們是球隊未來的攻防端的主力架構，也將扮演吃重的角色。

台北信義國中在冠軍賽遭遇美式球風的台北美國學校，上半場雙方互有領先呈現拉鋸，台北信義國中首節靠著穩定的小組進攻以12：9暫時領先，次節台北美國學校調整進攻節奏，以許恩睿為進攻主軸，多次切入禁區撕裂台北信義國中的防守連連得逞，上半場反倒以20：18反超進入下半場。

易籃後台北信義國中針對持球控衛嚴密加壓防守，迫使對手多次產生失誤並快攻反擊，在第三節以33：31小幅反超，決勝節雙方在激烈攻防中不少球員吞下犯規麻煩，也有主力球員犯滿畢業，台北美國學校雖然靠著主力控衛陳邁穩健的組織能力控制節奏，但仍不敵對手的雙槍陳有為及周秉桐的禁區肆虐，這二人也各攻下14分，終場台北信義國中以54：44笑擁金盃。

台北信義國中總教練賴信宏在賽後表示，這場比賽刻意磨練新秀，讓小將們上場磨練，而他們狀況調整得不錯，尤其是周秉桐的表現最讓教練團放心，整體上來說防守的觀念有很大的進步，也相當肯定主辦單位對於這盃賽邀請對象相非常用心。

周秉桐則表示開賽打得太急，在教練提點後慢慢調整回來，同時也提醒卡位搶籃板的重要性，他也特別補充說「很喜歡與高強度的對手比賽，平常只能跟八年級的學長切磋，讓原本不是主力控球的我在這盃賽中打控球位置更增添信心。」

台北美國學校雖然落敗屈居亞軍，不過總教練Kiwi Gardne表示，信義國中一直都是我們設定學習的目標之一，不管是身材的優勢及過人的技巧還有攻守觀念都是國內的佼佼者，也是我們練習賽的優先選擇，儘管有多次對戰經驗，賽前演練多少次或設定多少種策略，遇到這種頂級球隊我們就是很難討到便宜。