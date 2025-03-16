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PLG／提早到場調整出手 洪楷傑找回外線準星

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
洪楷傑攻下勇士本土最高的21分。圖／PLG提供
洪楷傑攻下勇士本土最高的21分。圖／PLG提供

昨天確定拿到季後賽門票，台北富邦勇士今天延續氣勢，洪楷傑更找回外線準星，前4次外線出手全部命中，以本季次高的21分助隊以115：106擊敗高雄鋼鐵人隊，洪楷傑更強調要增加勝場數，希望季後賽能取得主場優勢。

鋼鐵人洋將陶德今天第二節狂灌22分，助隊單節轟下40分，半場打完取得62：57領先，不過洪楷傑第三節連飆3記三分彈，讓勇士要回優勢。最終洪楷傑三分球10投5中，進球數寫下本季最高，他透露有特別早到球場調整出手。

「前幾場命中率沒很高，有在調整，今天提早半小時到球場，做出手的調整，有呈現不錯的效果。」洪楷傑笑說今天特別和球隊教練約好，下午2點就抵達和平籃球館，雖只比平常早半小時，但30分鐘就可做很多準備。成效不錯，未來是否也會維持提早到場？他笑說：「會記住這感覺。」

勇士收下主場連勝後勝場數累積到兩位數，和排名第2的台南台鋼獵鷹只剩半場勝差，洪楷傑表示接續例行賽目標是讓名次持續往上，希望能取得季後賽主場優勢。

擔任勇士執行教練的吳永仁提到，昨天已經確定晉級季後賽，今天球員輪換比較快一點，「上半場沒有辦法壓制他們兩個洋將，防守上沒做那麼好，還是讓鋼鐵人破百，後面例行賽的課題，如何把防守做好一點。」

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