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PLG／新洋將單節22分平紀錄仍輸球 邱大宗：輸球都算我的

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
鋼鐵人洋將陶德（右）單節攻下22分，追平PLG單節得分紀錄。圖／PLG提供
鋼鐵人洋將陶德（右）單節攻下22分，追平PLG單節得分紀錄。圖／PLG提供

高雄鋼鐵人洋將陶德今天第二節狂轟22分，追平PLG單節得分紀錄，但飆分秀仍沒能助隊止敗，鋼鐵人以106：115敗給台北富邦勇士後的勝場數仍停在1，教練邱大宗坦言「一個賽季贏一場球實在說不下去」，不過球隊像是「青年軍」，夠過每場比賽汲取經驗，「輸球都算我的」。

勇士昨天奪勝後已確定晉級季後賽，戰績墊底的鋼鐵人確定遭到淘汰，不過今天在洋將艾賽亞和陶德飆分下，半場還以62：57領先，下半場才遭勇士翻盤。

邱大宗強調，每場球都想獲勝，但關鍵時刻球隊總會出現問題，像是不能接受的失誤、處理球太緊張等。他坦言到鋼鐵人執教後，困難不少，但自己「不怕吃苦」，「今年心想著要進季後賽，把年輕人帶出一個風貌，這是一個想法，很早就知道困難度很大，進季後賽要問其他三隊同不同意，自己準備還是不夠充分。」

滿口「金句」的邱大宗也提到，許多年輕球員成為職業球員後只有「野心幻想升級」，行動力卻沒跟上，教練團不停教育球員，希望子弟兵能成長快一點，也可以透過比賽像「野獸」林志傑這樣的優秀職業球員學習。儘管無緣季後賽，他仍會率隊努力把後續賽程打好。

「輸球都算我的，鋼鐵人這季實在是很困難，但我不怕吃苦，戰績不好我也和球隊講，輸球都是我的，怪罪在我身上，接下來努力把所有球打好，希望球隊未來比賽可以有贏球的進帳，一個賽季贏一場球實在說不過去，這也是我們要努力的。」邱大宗說。

第二節有爆量得分演出的陶德，下半場只再進帳5分，他認為上半場手感不錯，連教練也說自己「手很趟」，隊友也能找到自己，「（平紀錄）這很值得慶祝，但我希望能拿下勝利。」他也檢討說，今天罰丟5球很不應該，目標表現更穩定。

鋼鐵人洋將陶德單節攻下22分，追平PLG單節得分紀錄。圖／PLG提供
鋼鐵人洋將陶德單節攻下22分，追平PLG單節得分紀錄。圖／PLG提供

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