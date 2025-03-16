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TPBL／努利夠「努力」轟44分 攻城獅擊潰海神

中央社／ 台北16日電
新竹御嵿攻城獅靠著單月最佳外援努利，狂轟44帶領下，助隊擊敗全家海神。TPBL提供
新竹御嵿攻城獅靠著單月最佳外援努利，狂轟44帶領下，助隊擊敗全家海神。TPBL提供

TPBL新竹御嵿攻城獅今天迎戰高雄全家海神，靠著單月最佳外援努利狂轟44分、8籃板、6助攻、3抄截的全面帶領下，攻城獅以116比103拿下本季第8勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）攻城獅洋將努利（Landers Nolley）才剛獲選為單月最佳外援，今天賽前還舉行頒獎儀式，也點燃他凶猛的進攻火力。

連同今天這場比賽在內，努利從今年1月18日披上攻城獅戰袍以來的10場比賽，平均攻下驚人的32.5分，外帶8.6籃板、5.3助攻，還有3.1次抄截，攻守一體的表現，幫助球隊維持5成勝率（5勝5敗）。

攻城獅上半場以62比58領先海神，但第3節雙方進攻都有些當機，前3節結束，攻城獅還是以84比83取得微幅領先。

終場前5分46秒，海神靠著胡瓏貿2罰俱中，以98比97超前，但此時攻城獅靠著努利連罰4球帶動下，拉出一波17比2攻勢，在終場前2分鐘取得14分領先，奠定比賽勝基。

海神雖有5人得分達雙位數，但團隊三分球36投9中、命中率僅25%，全隊以洋將艾德（EdgarasZelionis）22分最高。

全場繳出44分的努利，其中21分在第4節拿下，成為重要功臣。他在接受轉播單位訪問時表示，「就是打出正確的比賽，也很感謝隊友在對的時間和對的位置把球傳給我，所以我的責任就是把球投進去。」

努利強調，之前很多比賽分數都很接近但不見得贏球，「今天能獲勝對於團隊來說意義重大，團隊目前氣氛很棒，我們接下來要繼續為季後賽打拚。」

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