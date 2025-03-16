TPBL／高柏鎧2.9秒致勝補籃 蔣淯安本季勝場終於開張

2連敗的福爾摩沙夢想家隊今天碰3連敗的台北台新戰神隊，止敗之戰打得激烈，夢想家第三節一度13分領先在決勝節卻消弭，甚至遭戰神反超，靠「新台灣人」高柏鎧最後2.9秒補進致勝球，驚險以97：95賞給戰神4連敗，回到家鄉出賽的蔣淯安也終於迎接轉戰夢想家後的首場勝利。

今天攻下全場也是個人本季最高25分的蔣淯安，季初因膝傷缺陣，復出才打第一場又成傷兵，今天才是本季第5場代表夢想家出賽；前4場有上陣球隊卻都吞敗，今天總算嘗到勝利滋味，讓他笑說：「感覺很棒，因為贏球所以感覺特別棒！」

本季加入夢想家的蔣淯安今天出賽38分鐘是夢想家本土最高，他透露教練讓自己盡量在球場抓到進攻感覺，「前面想配合團隊系統，導致進攻猶豫不決，教練團告訴我要保持原本侵略性，創造隊友機會，希望團隊愈來愈好。」

第四節開打蔣淯安就因「吃雞腿」倒在球場，讓夢想家一陣虛驚，所幸並無大礙，不過球隊最後階段遭戰神追平又製造「劇場」，蔣淯安坦言還要加強處理球的細節，「還有場上還要多熟悉隊友的特性和走位，把失誤再修正，希望球隊可以更上一層。」

夢想家今天泰半取得領先，第三節最多領先到13分，但戰神第四節在莫爾曼進球後79：79追平比數，艾力克跳投更助戰神2分超前；夢想家有貝奇先飆外線，馬建豪再完成「3分打」，高柏鎧和林俊吉也接連進球，助夢想家打出一波15：2猛攻，領先回到兩位數，且3分26秒戰神錢肯尼還被隊友莫爾曼壓到膝蓋，在球場痛苦倒地後一跛一跛離場。

戰神節末展現韌性，黃聰翰外線帶動反撲攻勢，曹薰襄讀秒階段進球讓差距再縮小到92：95，最後16秒米勒更飆進追平三分彈，不過夢想家在蔣淯安跳投失手後，「新台灣人」高柏鎧最後2.9秒補籃得手，戰神「絕殺」外線又失手，讓夢想家驚險以2分差止敗。

蔣淯安攻下25分是全場最高，林俊吉16分，高柏鎧投進致勝球在內的14分外帶14籃板，貝奇和馬建豪各有13分和12分；戰神以洋將艾力克24分最高，莫爾曼20分、13籃板，本土以黃聰翰11分最佳。