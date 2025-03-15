PLG／首節狂飆47分破紀錄 富邦勇士險勝獵鷹晉級季後賽

PLG台北富邦勇士今天回到主場迎戰台南台鋼獵鷹，在只要贏球就能晉級季後賽的情況下，富邦勇士首節就投進9顆三分球狂轟破聯盟單節紀錄的47分，並取得27分的領先優勢，儘管後三節獵鷹試圖反撲，甚至在第四節最後20秒追到6分差，但最終富邦勇士仍是以104：98擊敗獵鷹，收下最後一張季後賽門票。

在領航猿與獵鷹已經率先晉級季後賽的情況下，富邦勇士今天回到主場出戰潛在的季後賽首輪對手獵鷹，從開賽就展現必勝決心，首節富邦勇士就下起三分雨，團隊狂轟9顆三分球並送出14次助攻皆是追平聯盟紀錄，至於攻下47分則是改寫紀錄，其中金恩與林志傑就合力包辦其中5顆三分球，幫助富邦勇士取得27分領先。

不過第二節富邦勇士的投籃手感卻是急速凍結，單節三分球10次出手僅命中1球，導致團隊單節僅有17分進帳，儘管靠著第一節賺進的優勢仍是保持領先，但獵鷹的力挽狂瀾也讓原本沒有太多懸念的賽事又出現變數。

第四節中段獵鷹在谷毛唯嘉與白薩雙箭齊發下，一度追到僅剩14分差距，甚至在比賽最後階段靠著鉑金、蓋比連續三分球命中，在倒數20秒追到一度僅剩6分差距，不過最終獵鷹選擇不犯規凍結時間，富邦勇士就以6分差距勝出。

富邦勇士今天共6人得分上雙，其中以沃特斯拿下19分最佳，金恩則有18分，不過他在下半場受傷退場，至於林志傑在傷癒歸隊的第二場比賽拿下13分，賽後他說：「我們今天上半場打打得不錯，但下半場在分數贏得比較多的情況下，心態有些鬆懈，防守進攻都沒有找到上半場節奏，希望明天比賽能記取教訓，專注在每一節比賽裡面。」