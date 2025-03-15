TPBL／林書豪末節狂飆12分 國王15分落後逆轉攻城獅

在戰績榜上排名第1名與墊底的新北國王與新竹御嵿攻城獅，今天在新竹縣體育館交手，身為地主的攻城獅前三節在努利、薛斯基聯手開砲下，一度取得最多15分領先，但末節國王在林書豪領軍下展開反撲，他與沃許本、奧帝在第四節攜手攻下30分，幫助國王最終以114：111逆轉攻城獅。

剛在東超拿下季軍的國王，在今天回到TPBL賽場上作客攻城獅主場，在林書緯缺陣的情況下，國王今天前三節也陷入苦戰，身為地主的攻城獅前三節可說是多點開花，不僅洋將努力、薛斯基和克拉都有雙位數得分表現，盧冠軒與蕭順議也加入得分行列，幫助攻城獅在第四節初還保有14分領先。

不過第四節場上局勢風雲變色，國王在林書豪領軍下吹起反攻號角，他開節就與沃許本攜手打出18：2的攻勢逆轉戰局，儘管近期狀態不佳引發話題的攻城獅高國豪在第四節後段也挺身而出，在比賽最後2分18秒投進追平比數的三分球，但關鍵時刻林書豪擺脫高國豪防守糾纏後在中距離跳投命中，國王再度取得領先。

比賽最後3秒攻城獅努利投進三分球後雙方回到1分差距，但國王曼尼高兩罰俱中後，努利先是錯過一次罰球機會，最後一波進攻在三分線外出手也未能命中，最終國王就以3分差距完成逆轉秀。

國王今天以沃許本攻下42分最佳，至於林書豪替補上陣30分鐘攻下28分、5助攻、4抄截，而攻城獅則以努利29分最佳，盧冠軒與蕭順議分別攻下15分與11分，高國豪替補上陣12分鐘拿下9分。