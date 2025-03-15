TPBL／史上最狂！攻城獅、桃猿、DAZN攜手打造「瘋區」震撼登場

台灣職業運動迎來全新里程碑！新竹御嵿攻城獅籃球隊、樂天桃猿棒球隊與全球最大運動串流平台DAZN攜手合作，打造球迷獨一無二的加油專屬「瘋區」，這裡不只是觀賽座位，更是熱血球迷的最強聚集地！籃球、棒球、媒體三方跨界合作，讓所有球迷享受前所未有的雙重賽事體驗，同時為台灣運動產業開創嶄新未來。

結合籃球、棒球與國際運動媒體的資源，「瘋區」讓球迷能同時感受不同運動的獨特魅力。新竹御嵿攻城獅總經理張樹人表示：「攻城獅與樂天桃猿的球迷，無論是在籃球場或棒球場，都是最熱血、最瘋狂的！這次的合作不管你是籃球迷還是棒球迷，都能在『瘋區』全力吶喊，感受激情的應援氛圍。」

「瘋區」的誕生不僅是單純的場邊應援區，而是融合娛樂、科技與文化的全新運動體驗。透過DAZN的全球影響力，這次合作更讓台灣運動賽事的熱情被世界看見。

搶先入座「瘋區」，棒球籃球享受雙重賽事福利！

史上最狂！攻城獅、桃猿、DAZN攜手打造「瘋區」震撼登場。DAZN提供

「瘋區」不只是座位區，更是球迷的專屬天堂！凡購買「瘋區」門票，不僅能獲得專屬席位，每張座椅椅背皆印有樂天桃猿與 DAZN 標誌，象徵三方聯手的無限可能！此外，每場賽事球迷都能獲得限定應援小物，讓吶喊更加有力響亮！

更令人驚喜的是，球迷凡購買「瘋區」門票，還可獲得樂天桃猿比賽門票，一次擁有兩大賽事體驗，讓籃球與棒球的魅力交織，無限延展觀賽熱情！跨界合作讓運動迷能夠在不同場域感受台灣職業運動的熱血，也開啟未來更多合作可能。

樂天桃猿業務銷售部副理簡中翔指出：「籃球與棒球結合，為球迷帶來全新的觀賽體驗，兩大運動領域碰撞出前所未有的激情火花。我相信『瘋區』只會越來越瘋，成為最具感染力的應援區，為球迷帶來難忘的體驗。」

樂天女孩重量級韓籍成員首度登場！應援文化跨國融合

史上最狂！攻城獅、桃猿、DAZN攜手打造「瘋區」震撼登場。DAZN提供

這場運動跨界盛事迎來「樂天女孩 Rakuten Girls」的韓籍啦啦隊員禹洙漢，在「瘋區啟動儀式」亮相，並與攻城獅人氣啦啦隊「慕獅女孩」攜手嗨翻全場！這次跨界應援不僅點燃球迷熱情，打造無法複製的現場氛圍，更提升賽事可看性，象徵運動應援正式邁入全新時代。

韓籍啦啦隊員禹洙漢在啟動儀式上帶來舞蹈表演，這不僅是台韓啦啦隊文化的精彩碰撞，勢必為「瘋區」增添更多亮點。禹洙漢興奮表示：「台灣球迷真的非常熱情！我一定會全力以赴，帶來最棒的應援表現，我也很期待能品嚐更多台灣美食，之前試過臭豆腐還不太習慣，但我會再挑戰看看！」

瘋區正式啟動，準備迎接這場史詩級的狂熱浪潮吧！

史上最狂！攻城獅、桃猿、DAZN攜手打造「瘋區」震撼登場。DAZN提供

「瘋區」的球迷還可參與現場互動活動，獲得球團提供的獨家限量贈品，甚至有機會登上大螢幕，與全場球迷一起共享榮耀時刻！此外，「瘋區」將設立專屬應援區，讓球迷能夠近距離與啦啦隊互動，體驗最熱血的加油氛圍。這場盛事將徹底改變球迷文化，「瘋區」不只是加油區，更是一場運動與娛樂的跨界革命！

DAZN台灣區總經理鄧儒宗強調：「這次的合作不僅是線下賽事的一大突破，更希望透過 DAZN 的全球影響力，將台灣職業運動的熱情傳遞至世界各地，藉此鼓勵更多球迷進場，共同感受健康、熱血的運動氛圍。」

準備好了嗎？讓我們一同迎接這場震撼啟動儀式，與新竹御嵿攻城獅、樂天桃猿及DAZN感受最熱血的「瘋區」狂潮！這場盛會將成為球迷文化的全新象徵，見證跨界運動合作的無限可能！

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