TPBL／特攻打趴夢想家收5連勝 謝亞軒：我們是最好團隊

近期拉出一波4連勝的新北中信特攻，在今天作客福爾摩沙夢想家主場，在第二節一度遭到夢想家逆轉的情況下，特攻靠著近期狀況火熱的飛馳、馬可與謝亞軒的3人組合，在第二節後段和第三節初再要回領先並將差距擴大，最終以98：75擊敗夢想家，不僅拉出5連勝，也在戰績榜上超越台北台新戰神，登上聯盟第4名。

特攻在上月補進雙洋將飛馳與馬可後打出煥然一新的球風，並且接連擊敗戰績同處中段班的海神、雲豹與戰神，成為聯盟近況最火燙的球隊，至於夢想家則是在近期陷入低潮，過去5場比賽僅拿下1勝，不過上周他們也迎回主控蔣淯安，今天更是蔣淯安在主場的首度出賽。

不過今天夢想家回到主場卻是近鄉情怯，在開賽前8分鐘僅拿下3分，且團隊前12次的三分球出手全都落空，讓特攻一度取得15分的領先優勢，但第二節夢想家林俊吉與蔣淯安的雙控連線總算聯手出擊，先是林俊吉接連砍進球隊本場比賽的前二顆三分球，蔣淯安也展現撕裂防線的能力，不僅自己出手也能助攻給隊友，幫助夢想家在第二節中段一度逆轉戰局。

但近況火熱的特攻，在第二節後段也找回節奏，尤其是在飛馳和馬可加入後火力大解放的謝亞軒，在第二節後段投進兩顆三分球，搭配上馬可在第三節個人單節豪取15分，讓攻勢再度斷電的夢想家又回到雙位數的落後劣勢，最終特攻也在最多29分領先的情況下，以23分差距收下5連勝。

特攻今天以馬可攻下24分、8籃板表現最佳，飛馳與謝亞軒則皆攻下18分，至於夢想家則是以林俊吉14分最佳，蔣淯安則有11分進帳，簡浩投進4顆三分球拿下12分，但在洋將表現上完全被特攻比下。

對於本賽季首度從夢想家手中拿下勝利，謝亞軒賽後在談到馬可與飛馳帶給球隊的改變時說：「他們的球風跟我們本土和原本特攻的風格比較適合，球商也相當高，也很願意配合我們。他們個人能力非常好，我的工作就是把空間拉開，當我的防守球員去協防時，我就是做好出手準備，我們也針對這些反覆去練習，我很相信他們是聯盟最好洋將，也相信我們是聯盟最好團隊。」