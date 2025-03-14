TPBL／國王推出女王主題周 18日搶先舉辦女籃訓練營
暌違兩個月新北國王終於將回到熟悉的新莊主城堡，新莊體育館將化身為女王的舞台，22、23日再次攜手台灣奧迪迎來「Be Your Own Queen 女王主題周」，體驗充滿女力氛圍的主題活動。同時，台灣奧迪也將在主題攤位展出近期上市的話題掀背車款-Audi A3 Sportback，以耀眼外型為比賽注入活力。
在主題周前3月18日球隊特別舉辦女子籃球訓練營，希望讓更多女性投入籃球運動的世界，兩日賽事國王球員將換上新款「女王周限定球衣」捍衛主場。首日賽後，QUEENS啦啦隊將舉辦見面會，購買女王球衣即可領取號碼牌參加賽後見面會，限量50位；次日則安排賽前遊戲互動，只要前往FANS CLUB攤位，並穿上女王球衣，即可獲得號碼牌，名額限量30位，歡迎球迷提早入場近距離感受QUEENS的女王風範。
除了精彩賽事，也為球迷準備多款專屬贈品，入場即可獲得Audi主視覺拍拍扇、女王周明信片、QUEENS泡綿皇冠以及金車飲品，數量有限，送完為止。此外，周邊商品同步推出全新系列，包括女王周實戰球衣、寬版襯衫、女王周短袖Tee、酒紅帽Tee、短版帽Tee與女版飛行外套，還有QUEENS啦啦隊毛巾、全隊立牌、女王周實戰球衣鑰匙圈及軍牌項鍊，滿足球迷的收藏慾望。
場內外的活動同樣充滿「女力」氣息，禁衛軍預測活動邀請球迷只要追蹤QUEENS官方Instagram並加入AREA 02會員，即可參加抽獎，有機會帶走WMNS SABRINA 2 EP PINK FOAM與KD 17 NRG AUNT PEARL球鞋，象徵堅韌與優雅兼具的女王風格。二樓環廊則設置了一系列趣味遊戲，包括奧迪投籃機、金車推酒瓶、小籃筐投籃挑戰及記憶大考驗，挑戰成功有機會可獲得精美小禮。
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