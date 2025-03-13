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PLG／謝宗融婉拒國手邀請卻沒休息 獵鷹球團回應了

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台南台鋼獵鷹隊本土長人謝宗融婉拒中華隊邀請後，卻繼續出賽，獵鷹今天做出回應。 中央社
台南台鋼獵鷹隊本土長人謝宗融婉拒中華隊邀請後，卻繼續出賽，獵鷹今天做出回應。 中央社

男籃亞洲盃資格賽外卡戰中華隊16人名單在昨天揭曉後，其中台南台鋼獵鷹隊本土長人謝宗融在3月6日由球隊以傷勢為由婉拒邀請後，9日卻仍在與鋼鐵人隊的比賽中出賽30分鐘攻下17分引發討論，獵鷹球團也在今天解釋，強調球員身體狀況是否能夠負荷是交由球團評估與決定，也已經計畫在15日比賽結束後讓謝宗融更積極治療，因此婉拒籃協邀請。

獵鷹球團聲明如下：  

台鋼獵鷹球團始終全力支持中華隊，並對於本隊球員能夠有機會代表國家出賽深感自豪。

由於謝宗融在二月份賽事結束後出現右腳踝不適的情況，日前已前往醫院接受進一步檢查與治療。傷勢目前在可控制範圍內，但球團基於保護球員職業生涯的考量，在每場比賽前都會由防護團隊評估他的身體狀況，以決定當日是否能夠上場。

在收到中華隊外卡徵召後，謝宗融第一時間即表達願意參賽，然而球員的身體狀況及是否能夠負荷此次徵召，全權交由球團評估與決定。

台鋼球團對於謝宗融入選中華隊名單感到榮幸，但球團日前已計劃在3月15日比賽結束後，利用下一場例行賽前的空檔，進行更積極的治療，以利備戰後續賽事。因此在審慎評估後，球團於3月6日正式發函籃協，婉拒此次中華隊的徵召。

台鋼獵鷹球團期待所有旗下球員未來都能夠在健康無虞的情況下，為國效力，也預祝中華隊賽事順利。

籃球

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