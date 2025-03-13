TPBL／獎勵優異球員 聯盟推尊爵黑卡

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天宣布，與奧思禮（Aspire Lifestyles）及 Dr. Wells攜手合正式推出「TPBL 球員黑卡」尊爵管家服務，創新計畫將為聯盟中表現優異的球員提供世界級的尊榮禮遇，樹立職業運動員獎勵機制的新標準。

「TPBL 球員黑卡」將為球員提供無與倫比的高端禮遇，除有專屬禮賓專線，並具備多國語言支援，滿足球員在生活中的各種需求，無論是飯店預定和升等、私人旅遊顧問、頂級餐廳預訂，或是客製化的個人體驗與特殊需求，皆可透過專線迅速安排，確保球員能夠專注於場上表現，同時享受最高規格的生活體驗，球員還將享有專業美白牙齒服務。

TPBL秘書長齊文駿表示，黑卡象徵TPBL對球員的珍視，「我們希望頂尖球員不僅在場上展現實力，也能在生活中享受超級明星應有的待遇與支持。」

奧思禮台灣副總經理莊大衛表示，希望透過此次與國內頂尖籃球聯盟的強強聯手，大幅提升優秀球員的榮譽感，進而全面促進國際賽事的競爭力，打造未來最強代表隊。

根據聯盟規劃，表現優異的球員包括每周MVP、每月MVP、突破聯盟數據成績紀錄的選手及年度獎項獲獎者並遵守聯盟規範及職業操守，皆可取得使用黑卡獎勵服務；每支球隊也將獲得配額，可根據隊內標準發放黑卡，期望透過此計畫不僅讓球員感受到明星選手尊榮待遇，場外生活更加容易，進而持續專注於自我提升與場上表現。

TPBL 1到2月MVP高錦瑋是首批獲得黑卡的球員之一，他說：「身為運動員的我，其實沒有想過會獲得這麼好的服務，這真的滿特別的，感謝聯盟的用心，很期待黑卡實際體驗，屆時有機會可以再跟大家分享更多！」