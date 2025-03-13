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NCAA／賀博榮膺常春藤聯盟最佳新秀 大一賽季完美落幕

中央社／ 台北13日電
賀博。聯合報系資料照
賀博。聯合報系資料照

披上哈佛大學戰袍征戰全美大學體育聯盟NCAA舞台，台美混血籃球好手賀博（Robert Hinton）今天以全票之姿榮膺常春藤聯盟（IvyLeague）最佳新秀，為大一賽季劃下完美句點。

擁有1/2台灣血統的賀博過去曾被美媒ESPN評為「四星高中生」，甚至還被提名具指標性的「麥當勞高中全明星賽」，潛力備受期待。而他在大學階段選擇前往NCAA一級的常春藤名校哈佛大學就讀，逐步朝著美國職籃NBA夢想前進。

去年11月展開大一賽季，賀博從開季即展現不俗的天賦，尤其在得分方面表現相當搶眼，賀博本季場均貢獻14.6分、4.1籃板、1.8助攻、1.3抄截，外帶35.6%的三分球投籃命中率，整季累計攻下393分，除了19次得分達到雙位數，還有6次得分破20大關，並在12場比賽成為球隊得分最高的球員。

頂著8度榮膺單周最佳新秀、追平常春藤聯盟紀錄的加持下，賀博今天正式以全票之姿通過獲得最佳新秀頭銜，不僅是哈佛校史第11人，也幫助哈佛連續兩年帶走最佳新秀獎項，同時為賀博的大一賽季劃下完美句點。

賀博

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