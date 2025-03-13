亞洲盃資格賽／旅外4星歸隊 拚亞洲盃門票

二○二五年ＦＩＢＡ亞洲盃資格賽第二輪附加賽下周登場，中華隊在中華籃協爭取下取得主場迎敵優勢，十九日和廿一日分別在台北市立大學天母校區體育館迎戰關島隊、泰國隊。十六人名單昨出爐，旅外四位球星劉錚、陳盈駿、林庭謙和「黑豹」阿巴西都入列，全力爭取最後兩張亞洲盃門票。

中華隊持續由義大利總教練圖齊掌兵符，十六人球員名單分別是效力ＣＢＡ的劉錚、陳盈駿和林庭謙，旅日的阿巴西，以及國內ＰＬＧ、ＴＰＢＬ和ＳＢＬ的陳又瑋、關達祐、盧峻翔、高錦瑋、馬建豪、周桂羽、胡瓏貿、林信寬、藍少甫、雷蒙恩、陳冠全及「新台灣人」高柏鎧。其中陳盈駿和胡瓏貿在上月的亞洲盃資格賽第三階段因傷退出，附加賽回歸，關達祐則是中華隊新面孔。

圖齊形容，從去年夏天投入資格賽，現在只剩下最後兩步，儘管為附加賽備戰時間較緊湊，仍對中華隊抱持高度信心。

中華籃協副秘書長張承中提到，附加賽十分臨時，必須考量母隊、聯盟和傷兵狀況，像旅日的曾祥鈞就是母隊沒放人，原本在名單中的長人謝宗融、林正和王皓吉都是因傷無法與會，劉錚、林庭謙和陳盈駿雖能加入，但預計十八日才能回台。

昨天記者會共有七名球員代表出席，剛在澳門打完東超決賽的桃園璞園領航猿球星盧峻翔，回台馬上要投入ＰＬＧ賽程和下周兩場亞洲盃資格賽附加賽，他形容現階段「身心都累」，這周會好好恢復，身體、心理都先調適好，期待延續資格賽前兩階段的好表現，幫助中華隊捍衛主場。