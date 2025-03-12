TPBL／MVP高錦瑋缺陣 攻城獅宰雲豹止敗

同樣面臨連敗的新竹御嵿攻城獅和桃園台啤永豐雲豹今天在新竹正面對決，雲豹在缺少蟬聯單月MVP的高錦瑋下攻守失序，半場落後18分，全場更出現25失誤，讓攻城獅主場以94：77收下勝利，止住3連敗。

攻城獅把握高錦瑋缺陣機會，首節取得24：19領先，第二節更打出15：4猛攻，差距瞬間拉大，最多更取得20分領先，半場打完也握有55：37優勢。

雲豹第三節有董永全扮演奇兵，單節三分球3投俱中，助隊一度將差距縮小到60：71，但攻城獅先靠洋將努利罰球止血，克拉再追加三分彈，仍待著75：60領先進入決勝節。

第三節3分48秒還出現衝突畫面，盧冠軒和劉元凱卡位時，盧冠軒舉手後劉元凱跌倒在地，裁判檢視畫面後盧冠軒被吹技術犯規，劉元凱也領到假倒警告。

雲豹第四節努力追分，但洋將威廉斯上籃「放槍」，團隊命中率也不見起色，讓攻城獅一路維持兩位數領先，最終就以94：77終止3連敗，也賞給雲豹3連敗。

克拉和努力今天各有28分和20分，盧冠軒和李漢昇各12分；雲豹以威廉斯24分最高，克羅馬21分但7投僅1中，團隊罰球23罰僅11中，且出現25失誤。