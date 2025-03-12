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亞洲盃資格賽／27歲成中華隊「老菜鳥」 關達祐期待向陳盈駿學習

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
PLG球星周桂羽（右一）、盧峻翔（右二）、關達祐（左二）和陳又瑋（左一）出席亞洲盃資格賽第二輪附加賽記者會，和PLG副會長陳建州合影。記者曾思儒／攝影
PLG球星周桂羽（右一）、盧峻翔（右二）、關達祐（左二）和陳又瑋（左一）出席亞洲盃資格賽第二輪附加賽記者會，和PLG副會長陳建州合影。記者曾思儒／攝影

2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽19日到21日登場，中華隊16人名單今天公布，27歲的後衛關達祐成為中華隊新臉孔，成為國家隊「老菜鳥」的他坦言接到入選電話「嚇到」，不過隊上有桃園璞園領航猿隊友盧峻翔，還有昔日國體大隊友藍少甫和南山高中學長「澎澎」陳冠全等，不擔心適應問題。

打過瓊斯盃的關達祐，今年終於盼到正式入選中華隊，他不諱言需要時間適應外籍總教練圖齊的體系，自己會多問、多做、多學，最期待和明仁國中學長陳盈駿學習，「我們同位置，又都來自明仁，他一直是我想效仿的學長。」他還透露，知道領航猿隊友李家慷也渴望披上國家隊戰袍，希望下次能一同入選。

中華隊挑戰亞洲盃門票剩下最後2戰，19日將出戰關島隊，21日面對泰國隊，爭取前2名的亞洲盃資格，國家隊常客陳冠全說：「當然希望贏，去打亞洲盃，上次輸得不明不白，超扯。」

亞洲盃原本2年舉辦一次，2017年改成4年一次，中華隊上屆面對約旦隊的最後5秒還握有4分領先，卻遭約旦連飆進2記外線，包括「絕殺」三分球，最終以96：97錯失8強機會。

上階段碰力抗菲律賓長人的陳冠全笑說，平常不會去看網友評論，但仍會有人和他分享網路上的評論，自己只當有趣的互動，不會想太多；他已有和教練團打聽關島和泰國隊的狀況，感謝教練團常常情蒐到半夜。

陳冠全職業隊台北台新戰神的隊友、選秀「狀元」雷蒙恩上階段首度入選中華隊，附加賽再披國手戰袍，他笑說感覺得出來雷蒙恩很亢奮，甚至「開心過頭」，會事實提醒隊友要控制一下，不過雷蒙恩的活力也能感染隊友，對團隊士氣有正向影響。

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