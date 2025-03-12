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籃球／談東超關鍵失誤泛淚光 盧峻翔：不逃避去面對

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
盧峻翔今天出席亞洲盃資格賽第二輪附加賽記者會，回顧東超失利仍有些失落。記者曾思儒／攝影
盧峻翔今天出席亞洲盃資格賽第二輪附加賽記者會，回顧東超失利仍有些失落。記者曾思儒／攝影

周日剛結束生涯第一度的東超聯賽冠軍賽，桃園璞園領航猿當家球星盧峻翔今天和隊友關達祐今天一同出席2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽記者會；談到3天前的失利，關鍵時刻出現2失誤的盧峻翔眼泛淚光，但他正向說不會逃避自己的失誤，「有自己去看（影片）回顧，雖然有點丟臉，還是有面對。」

領航猿首度參加東超聯賽就打進4強，且一路殺進冠軍戰，最終才以4分差敗給日本B聯盟代表廣島蜻蜓隊。盧峻翔冠軍賽攻下全場最高的20分，但最後30秒發生2次失誤，包括最後5秒的關鍵掉球，讓領航猿錯過追平甚至「絕殺」機會。

賽後看到對手開心穿上冠軍上衣、噴香檳慶祝，盧峻翔苦笑坦言不是滋味，「為什麼不是我？」他還透露，賽後回到飯店房間，什麼事情都不想做，就是躺在床上看著天花板發呆了好幾個小時，不過經過拚盡全力、當最後一場打的4強賽，全隊在十分疲憊下冠軍賽仍沒放棄，一起拚戰到最後一刻，賽後也送上暖心安慰，讓他備感窩心。

結束東超賽程的盧峻翔，回台馬上要投入PLG賽程和下周2場亞洲杯資格賽附加賽，他形容現階段「身心都累」，這周會好好恢復，身體、心裡都先調適好，期待延續上階段亞洲盃好表現，幫助中華隊搶下亞洲盃門票。

先前亞洲盃資格賽對紐西蘭和菲律賓都有亮眼表現的盧峻翔提到，經過這兩次國際賽經驗，關鍵時刻更有信，「這就是我要學習的，希望繼續有好表現。」附加賽中華隊兩場比賽都是晚上7點，晚場比賽表現特別突出、獲得「夜王」稱號的盧峻翔大笑說：「7點好像變大家（對我）的期待，這稱號也是媒體給我的，滿喜歡。」

籃球

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