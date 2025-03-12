亞洲盃資格賽／陳盈駿、胡瓏貿回歸 中華隊附加賽捍衛主場

2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽下月登場，中華隊將在台北市立大學天母校區體育館迎戰關島隊和泰國隊，中華籃協今天公布中華隊16人名單，總教練圖齊也誓言在主場搶下亞洲盃門票。

16人球員名單分別是旅外的劉錚、陳盈駿、林庭謙和阿巴西，以及陳又瑋、關達祐、盧峻翔、高錦瑋、馬建豪、周桂羽、胡瓏貿、林信寬、藍少甫、雷蒙恩、陳冠全和「新台灣人」高柏鎧。

其中陳盈駿、胡瓏貿上月的亞洲盃資格賽第三階段原本在16人名單，但因傷退出，附加賽回歸，關達祐則是中華隊新成員。

率領中華隊的外籍總教練圖齊說：「這是最後兩步了，從去年夏天到現在，大家都付出很多，我們還有2場比賽，將在天母體育館舉行。」上階段擊敗強敵菲律賓，圖齊強調已是過去式，不過對附加賽兩戰都抱持高度信心。

中華隊將在19日出戰關島隊，21日對決泰國隊，爭取前2名的亞洲盃門票；中華隊的兩場比賽都將在晚上7點進行，20日則由關島出戰泰國。

上階段有精彩表現的盧峻翔，才剛從澳門東超聯賽決賽返台，他透露今年是第一次面臨如此密集的賽程，從職業賽、東超到中華隊比賽都與會，「心態就是去面對，做好平常的恢復和訓練，希望有好的成績。」

亞洲盃資格賽第二輪附加賽今天舉行記者會，中華隊共有7位球員代表出席。記者侯永全／攝影

盧峻翔領航猿隊友關達祐是首度入選中華隊，他透露小時候就很想穿上中華隊球衣，過往也在不被看好的狀況下持續努力，這階段能入選中華隊是莫大榮幸，希望打出好表現。

今天一同出席記者會的陳冠全也說，最後兩場比賽「一場一場拚」，「把訓練細節做好，比賽中也把細節做好，自然會朝更高目標前進。」

TPBL去年「選秀狀元」雷蒙恩上階段打出不錯表現，他表示第一次和學長合作，學到很多東西、得到很多信心，期待繼續球隊和隊友很多能量。