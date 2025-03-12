快訊

D社出手了！確認「金秀賢和金賽綸」戀愛關係　追討7億真相曝光

桃機三航廈接駁重招標仍用自駕 浪費1年預算提高到18億

不宜上山、不能愛愛…「春分」六禁忌曝光 三招能接好運

聽新聞
0:00 / 0:00

亞洲盃資格賽／16人名單「難產」 籃協解釋原因

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
籃協副秘書長張承中。圖／報系資料照
籃協副秘書長張承中。圖／報系資料照

2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽19日到21日登場，中華民國籃球協會今天宣布16人名單，包括旅外好手劉錚、林庭謙和阿巴西都確定歸隊，上階段因傷缺陣的的陳盈駿也將再披國手戰袍，有望以最佳陣容力爭亞洲盃門票。

附加賽開打在即，中華隊成員遲遲沒公布，直到今天下午記者會才正式曝光名單，除旅外4名好手，台灣職籃好手胡瓏貿、剛率桃園璞園領航猿奪下東超亞軍的盧峻翔也在陣中。

中華籃協副秘書長張承中今天解釋國手名單「難產」原因，他表示附加賽十分臨時，球員必須考量母隊、聯盟和傷兵狀況，像赴日的曾祥鈞就是母隊沒放人，另外包括原本在名單中的謝宗融、林正和王皓吉都是因傷無法與會。

「名單一直調整，想公布但一直改，公布不出來。」張承中坦言附加賽太臨時，「球員比較辛苦」，目前台灣職籃TPBL和PLG球員會在17日報到，「黑豹」阿巴西預計13日就能回台，但CBA的劉錚、林庭謙和陳盈駿要到18日才能回台。

中華隊將在19日出戰關島隊，21日面對泰國隊，同樣由外籍教練圖齊執掌兵符。

籃球

延伸閱讀

東超／盧峻翔奪最高20分但關鍵失誤 領航猿4分差居亞

東超／領航猿退黃金帝王晉級冠軍賽 創台灣球隊新紀錄

亞男籃資格賽／夜王打卡嗨翻全場 盧峻翔想和球迷互動

亞男籃資格賽／雪恥！盧峻翔關鍵三分球 中華隊險勝菲律賓

相關新聞

亞洲盃資格賽／16人名單「難產」 籃協解釋原因

2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽19日到21日登場，中華民國籃球協會今天宣布16人名單，包括旅外好手劉錚、林庭...

PLG／富邦勇士最終主題周 孫振、唐嘉鴻受邀開球

本季例行賽最終主題周，台北富邦勇士將在3月22日、23日、25日攜手台灣大哥大打造「超能戰隊 勇闖未來」主題活動，22日...

TPBL／為夢想充電 夢想家攜手充電服務品牌推主題周 

TPBL福爾摩沙夢想家本周將在台中洲際迷你蛋迎接新北中信特攻、台北台新戰神，聯袂夥伴台灣第一充電服務品牌EVOASIS推...

TPBL／支持中華隊拚亞洲盃 4場比賽改期

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公告，為全力支持中華隊征戰2025年亞洲盃籃球賽資格賽第二輪附加賽，以及台灣球隊參與B...

PLG／領航猿例行賽最後主場 球員與Pilots Crew獻聲PK

剛結束東超冠軍賽賽程的桃園璞園領航猿，例行賽最後主場比賽將於3月29、30、4月1日開打，經典主題「TYP情人」壓軸推出...

TPBL／搶攻親子球迷 攻城獅聯手高人氣恐龍角色

新竹御嵿攻城獅球團將於3月12日、3月15日與3月16日展開「小獅紫學院」主題日，分別迎戰桃園台啤永豐雲豹、新北國王、高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。