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亞洲盃資格賽／16人名單「難產」 籃協解釋原因
2025年FIBA亞洲盃資格賽第二輪附加賽19日到21日登場，中華民國籃球協會今天宣布16人名單，包括旅外好手劉錚、林庭謙和阿巴西都確定歸隊，上階段因傷缺陣的的陳盈駿也將再披國手戰袍，有望以最佳陣容力爭亞洲盃門票。
附加賽開打在即，中華隊成員遲遲沒公布，直到今天下午記者會才正式曝光名單，除旅外4名好手，台灣職籃好手胡瓏貿、剛率桃園璞園領航猿奪下東超亞軍的盧峻翔也在陣中。
中華籃協副秘書長張承中今天解釋國手名單「難產」原因，他表示附加賽十分臨時，球員必須考量母隊、聯盟和傷兵狀況，像赴日的曾祥鈞就是母隊沒放人，另外包括原本在名單中的謝宗融、林正和王皓吉都是因傷無法與會。
「名單一直調整，想公布但一直改，公布不出來。」張承中坦言附加賽太臨時，「球員比較辛苦」，目前台灣職籃TPBL和PLG球員會在17日報到，「黑豹」阿巴西預計13日就能回台，但CBA的劉錚、林庭謙和陳盈駿要到18日才能回台。
中華隊將在19日出戰關島隊，21日面對泰國隊，同樣由外籍教練圖齊執掌兵符。
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