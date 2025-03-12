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PLG／富邦勇士最終主題周 孫振、唐嘉鴻受邀開球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦勇士本季例行賽最後主場周將由孫振、唐嘉鴻到場開球。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士本季例行賽最後主場周將由孫振、唐嘉鴻到場開球。圖／台北富邦勇士提供

本季例行賽最終主題周，台北富邦勇士將在3月22日、23日、25日攜手台灣大哥大打造「超能戰隊 勇闖未來」主題活動，22日台灣大哥大運動家族B-Boy Quake孫振、B-Boy NANA林李納兩人將首度在籃球場Battle互尬，23日邀請亞洲前衛藝術表演團體Luxy Boyz演出，並由台灣大哥大運動家族成員「亞洲貓王」唐嘉鴻到場開球。

台灣大哥大扶植台灣體壇不遺餘力，多年支持台北富邦勇士與富邦悍將，連續六年與台北富邦勇士合辦主題活動，3月22日、23日、25日精心準備許多好禮要給球迷，三日皆發放主題周主視覺加油手舉牌、GeForce NOW雲端遊戲服務白金方案單日免費體驗小卡、MyMoji AI換臉應援影片，22日加碼送勇士球員大頭手機支架、23日贈送比爾手機防水袋、25日進場則可獲得超能運動頭巾，數量有限送完為止。

本檔主題周「超能戰隊 勇闖未來」，勇士與台灣大哥大攜手規劃一系列活動，包含「GeForce NOW迷宮試煉」、「MyVideo拼出強片」、「反詐戰警防護超人」、「KIOXIA電流征服站」，而台灣大哥大今年再度將分身製造儀引進勇士主場打造「MyMoji超能創造站」，讓球迷們免費體驗及製作獨一無二的3D數位分身，只要在各攤位完成任務者，皆可獲得精美好禮，不僅如此，於22日、23日、25日蒐集滿任務印章者，分別可兌換充氣頸枕組、BRAVES野餐墊、勇士手機掛繩，眾多好禮就在「超能戰隊 勇闖未來」主題周。

本季例行賽最終主題周，23日舉辦勇士球星簽名會，將由老將林志傑、蔡文誠與石博恩、金恩、威希、沃特斯、柏德共同參與。勇士主場三月份例行賽門票已全面開賣，尚未購票的球迷可至台北富邦勇士售票網、富邦勇士售票APP及全台7-11 ibon機台購買。例行賽即將進入尾聲，「超能戰隊 勇闖未來」主題周邀請所有球迷進場應援，陪伴勇士度過最終例行賽，一起勇闖季後賽。

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