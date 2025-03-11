TPBL／為夢想充電 夢想家攜手充電服務品牌推主題周 

TPBL福爾摩沙夢想家本周將在台中洲際迷你蛋迎接新北中信特攻、台北台新戰神，聯袂夥伴台灣第一充電服務品牌EVOASIS推出主題活動，與球迷一同迎接嶄新的挑戰。

EVOASIS 作為全台擁有最完整充電網絡的電動車充電品牌，其充電網絡廣布都會社區、國道休息站、百貨商場、飯店、加油站及風景區，確保車主無論身處何地，都能享受穩定便捷的充電服務。

本周賽事入場即可獲得 EVOASIS「夢想充電」主題摺扇、EVOASIS品牌香氛卡以及哈瑞寶明星總動員Q軟糖，數量有限送完為止。場邊與FORMOSA SEXY互動，也有機會獲得EVOASIS品牌小禮。另外，至 EVOASIS 互動攤位並且完成指定小任務，可獲得限量甜甜圈乙份，現場還有女孩快閃驚喜, 一起跟女孩玩遊戲拿獎品吧。

夢想突襲與潮流平台AREA 02合作，答對問題的球迷將有機會獲得潮流品牌鞋款，中場遊戲獲勝者可帶走EVOASIS小綠洲 OA770 充電樁乙支。除此之外，現場還有快問快答挑戰，答對者可獲得EVOASIS品牌聯名水壺以及賽後填寫問券，更有機會抽到夢想家毛巾，好禮不間斷。

夢想家首次攜手美津濃推出聯名系列，包括 DREAMERS x MIZUNO 訓練運動長/短 TEE、運動背心及運動 POLO 衫。全系列選用彈性及透氣舒適的機能材質，能有效吸汗速乾，適合運動與訓練時著用。

此外，還可搭配夢想家專屬的 DREAMERS ATHLETIC C-TOWN 城市版實戰球褲，打造完整運動造型。除了服裝系列外，夢想家本周也推出DREAMERS 透明展示盒、襪子，以及球員籃球鑰匙圈，讓球迷能夠將夢想家元素融入日常生活。