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TPBL／支持中華隊拚亞洲盃 4場比賽改期

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
TPBL為亞洲盃資格賽調整賽程。圖／TPBL提供
TPBL為亞洲盃資格賽調整賽程。圖／TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）今天公告，為全力支持中華隊征戰2025年亞洲盃籃球賽資格賽第二輪附加賽，以及台灣球隊參與BCL Asia（亞洲籃球冠軍聯賽），聯盟將調整例行賽賽程，確保球員能夠無後顧之憂地代表台灣出戰國際舞台，爭取最高榮耀。

TPBL表示，自賽季初便與中華民國籃球協會保持密切溝通，並在規劃賽程時即考量國家隊時程，盡可能避免賽事衝突。聯盟與7支球團在確定亞洲盃附加賽賽程後，也共同協調調整時程，以兼顧聯盟賽事與國際賽的安排。

TPBL秘書長齊文駿說：「這些賽程調整需要數周的協調，很高興我們找到了一個能夠讓所有焦點集中在國家隊的解決方案。特別感謝聯盟的賽務團隊和所有球隊的合作，尤其是新北國王與高雄全家海神，在短時間內展現了極大的彈性，順利完成賽程調整。」

除了亞洲盃籃球賽，TPBL與各球團也一致支持台灣球隊挑戰BCL Asia East（亞洲籃球冠軍聯賽東亞區），並願意調整賽程，以確保球隊能夠以最佳狀態迎戰亞洲頂尖強隊。

齊文駿說：「BCL Asia East是FIBA官方的俱樂部賽事，不僅是檢視我們實力的絕佳機會，更是擴大台灣籃球國際曝光的重要舞台。聯盟全力支持參賽球隊，也支持TPBL的球隊未來能夠站上這個舞台，與亞洲強隊正面交鋒，展現台灣籃球的競爭力。」

因應例行賽賽程調整，本季TPBL球員註冊截止日期將順延至4月3日，以利各球隊在最後階段進行陣容補強與調整，迎接賽季後半段的挑戰。

TPBL表示，將持續與籃協及各球團保持緊密合作，不僅讓聯盟賽事順利進行，更為台灣籃球在國際舞台上的競爭力提升共同努力。

籃球

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