PLG／領航猿例行賽最後主場 球員與Pilots Crew獻聲PK

剛結束東超冠軍賽賽程的桃園璞園領航猿，例行賽最後主場比賽將於3月29、30、4月1日開打，經典主題「TYP情人」壓軸推出，以「越洋情話」為概念，飛行員與空姐化身成跨國情人，呈現台系、韓系、美系、海島系、歐系等不同風格，將桃園巨蛋打造無國界的浪漫遊樂園。

這次主題視覺特別推出「男孩版／女孩版」TYP情人，並推出「異國CP街拍」特別企劃，球員與Pilots Crew共同詮釋5大風格異國浪漫氛圍，讓球迷感受多元文化的浪漫氛圍。

本次主題打造五對異國系TYP情人組合，分別是充滿熱情的「海島系情人」的洋將伯朗以及古靈精怪空姐代表祤鍹，「國民小生」陳力生及「野蠻女友」油米化身韓系情人、歐系代表為「優雅紳士」陳昱瑞及「氣質女孩」依沛、自由奔放的美系組合則由丁恩迪與Ruka來做詮釋，最後壓軸登場當然少不了台系情人，由霸氣MVP盧峻翔及充滿活力的最強韓援空姐趙娟週，共同展現霸氣又沈穩的愛情模樣，此外首度推出「跨國CP街拍」特別企劃，邀請視覺主角們，一同打造異國戀愛氛圍。

最令人期待的經典賽後演唱會將於3月30日展開浪漫情歌之夜，節目規格升級為「TYP歌喉戰」，球員與Pilots Crew將分成兩組隊伍進行歌藝PK，球場打造特別舞台展開情歌實力對抗，勝利隊伍還有機會贏得精美好禮，演出卡司陣容將陸續公布，各位球迷敬請期待，無論是甜蜜約會還是熱血應援，這場TYP情人之夜絕對不容錯過，一起感受愛與籃球交織的美好氛圍。