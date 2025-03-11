快訊

傳羅廷瑋施壓醫院耍官威 吳崢秀公文：竟要台大醫院副院長當天報到

才說做好被捕準備！菲律賓前總統杜特蒂從香港返抵馬尼拉遭逮

不只南海海溝要注意…北海道千島海溝恐爆發「9.0強震」 日專家示警

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／領航猿例行賽最後主場 球員與Pilots Crew獻聲PK

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿將於例行賽最後主場周推出，經典主題「TYP情人」。圖／桃園璞園領航猿提供
領航猿將於例行賽最後主場周推出，經典主題「TYP情人」。圖／桃園璞園領航猿提供

剛結束東超冠軍賽賽程的桃園璞園領航猿，例行賽最後主場比賽將於3月29、30、4月1日開打，經典主題「TYP情人」壓軸推出，以「越洋情話」為概念，飛行員與空姐化身成跨國情人，呈現台系、韓系、美系、海島系、歐系等不同風格，將桃園巨蛋打造無國界的浪漫遊樂園。

這次主題視覺特別推出「男孩版／女孩版」TYP情人，並推出「異國CP街拍」特別企劃，球員與Pilots Crew共同詮釋5大風格異國浪漫氛圍，讓球迷感受多元文化的浪漫氛圍。

本次主題打造五對異國系TYP情人組合，分別是充滿熱情的「海島系情人」的洋將伯朗以及古靈精怪空姐代表祤鍹，「國民小生」陳力生及「野蠻女友」油米化身韓系情人、歐系代表為「優雅紳士」陳昱瑞及「氣質女孩」依沛、自由奔放的美系組合則由丁恩迪與Ruka來做詮釋，最後壓軸登場當然少不了台系情人，由霸氣MVP盧峻翔及充滿活力的最強韓援空姐趙娟週，共同展現霸氣又沈穩的愛情模樣，此外首度推出「跨國CP街拍」特別企劃，邀請視覺主角們，一同打造異國戀愛氛圍。

最令人期待的經典賽後演唱會將於3月30日展開浪漫情歌之夜，節目規格升級為「TYP歌喉戰」，球員與Pilots Crew將分成兩組隊伍進行歌藝PK，球場打造特別舞台展開情歌實力對抗，勝利隊伍還有機會贏得精美好禮，演出卡司陣容將陸續公布，各位球迷敬請期待，無論是甜蜜約會還是熱血應援，這場TYP情人之夜絕對不容錯過，一起感受愛與籃球交織的美好氛圍。

籃球

延伸閱讀

東超／盧峻翔奪最高20分但關鍵失誤 領航猿4分差居亞

東超／領航猿退黃金帝王晉級冠軍賽 創台灣球隊新紀錄

亞男籃資格賽／夜王打卡嗨翻全場 盧峻翔想和球迷互動

亞男籃資格賽／雪恥！盧峻翔關鍵三分球 中華隊險勝菲律賓

相關新聞

PLG／領航猿例行賽最後主場 球員與Pilots Crew獻聲PK

剛結束東超冠軍賽賽程的桃園璞園領航猿，例行賽最後主場比賽將於3月29、30、4月1日開打，經典主題「TYP情人」壓軸推出...

TPBL／搶攻親子球迷 攻城獅聯手高人氣恐龍角色

新竹御嵿攻城獅球團將於3月12日、3月15日與3月16日展開「小獅紫學院」主題日，分別迎戰桃園台啤永豐雲豹、新北國王、高...

籃球／U14錦標賽「自強」內戰 桃園退花蓮登頂

2025全國國中U14籃球錦標賽昨天進行4強及冠軍賽，桃園自強擊敗新北五股取得首張冠軍賽門票，花蓮自強力退被看好的台北美...

籃球／去年暑假剛成立 中華商海U19聯盟磨兵

福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟昨天首次舉辦高中組聯賽的賽事，由去年暑假剛成立的中華商海拿下大勝。

TPBL／飛馳獨攬40分 中信特攻大分差擊退台北戰神笑納4連勝

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽季第77場例行賽，今日（9日）新北中信特攻持續在「特攻基地」新莊體育館捍衛主場，迎戰來勢洶洶的台北台新戰神。賽事上半場戰況較為膠著，下半場特務軍團防守做得非常確實，進攻

東超／盧峻翔奪最高20分但關鍵失誤 領航猿4分差居亞

首度參加東亞超級聯賽（EASL）就打進冠軍戰的桃園璞園領航猿，今天面對日本B聯盟代表廣島蜻蜓隊，雙方激戰到最後一秒，領航...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。