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TPBL／搶攻親子球迷 攻城獅聯手高人氣恐龍角色

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
蕭順議（右）穿上聯名球衣。圖／攻城獅提供
蕭順議（右）穿上聯名球衣。圖／攻城獅提供

新竹御嵿攻城獅球團將於3月12日、3月15日與3月16日展開「小獅紫學院」主題日，分別迎戰桃園台啤永豐雲豹、新北國王、高雄全家海神，球團宣布和高人氣恐龍角色JOGUMAN展開合作，攻城獅球團期盼能邀請所有小小獅紫軍們和JOGUMAN一起感受籃球的樂趣。

攻城獅球團於本次兒童主題日，主場將特別規劃JOGUMAN主題佈置，從進場到球場四周，都能見到充滿個性的恐龍角色陪伴球迷觀賽，還會有布拉基歐在攻城獅主場入口歡迎所有獅紫軍；進場球迷將可獲得攻城獅JOGUMAN紀念扇，西側觀眾迴廊將有JOGUMAN互動遊戲攤位與沈浸式拍照區，只要完成攤位活動挑戰，還能每日獲得不同款的攻城獅JOGUMAN紀念徽章。

本次攻城獅與JOGUMAN的合作特別推出多款特別版商品，還有嬰兒連體衣、兒童圍兜等可愛童裝，讓小小獅紫軍們也能一同應援。配件類商品則包含抱枕、毛巾、刺繡鑰匙圈、帆布提袋等，讓球迷能將JOGUMAN元素融入日常生活中。

「小獅紫學院」主題日也特別規劃一系列適合親子參與的活動，包含賽前的親子罰球趣味競賽，以及中場休息的經典活動寶寶爬行大賽與小獅搬搬樂，讓小朋友能夠在球場上一同體驗籃球樂趣。球團同時舉辦球員肖像畫徵件活動，鼓勵小朋友發揮創意，用畫筆描繪心目中的攻城獅球員，優秀作品將有機會登上賽前球員出場時大螢幕畫面。

本次攻城獅與JOGUMAN的合作特別推出多款特別版商品。圖／攻城獅提供
本次攻城獅與JOGUMAN的合作特別推出多款特別版商品。圖／攻城獅提供
攻城獅球團於本次兒童主題日，主場將特別規劃JOGUMAN主題佈。圖／攻城獅提供
攻城獅球團於本次兒童主題日，主場將特別規劃JOGUMAN主題佈。圖／攻城獅提供

籃球

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