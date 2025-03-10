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籃球／U14錦標賽「自強」內戰 桃園退花蓮登頂

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
桃園自強奪得2025全國國中U14籃球錦標賽冠軍。圖／全國U14籃球錦標賽提供
桃園自強奪得2025全國國中U14籃球錦標賽冠軍。圖／全國U14籃球錦標賽提供

2025全國國中U14籃球錦標賽昨天進行4強及冠軍賽，桃園自強擊敗新北五股取得首張冠軍賽門票，花蓮自強力退被看好的台北美國學校取得冠軍賽資格，最終的「自強內戰」由桃園自強以54：49帶走冠軍。

開賽近5分鐘桃園自強拉起一波7 : 0的攻勢，首節帶著18 : 13比數進入次節，雖然花蓮自強的沈大千手感火燙，不斷在禁區肆虐得逞，但桃園自強在防守上給對方不少壓力，半場打完取得28 : 21優勢。

易籃後桃園自強曾昱豪接管比賽，遠投近切樣樣得手，讓花蓮自強在二、三節得分都只能拿到個位數，最終曾昱豪就以29分率領全隊封王，以54 : 49帶走冠軍金盃。

花蓮自強總教練楊曙賽後也不得不佩服曾昱豪技冠群雄的表現，大讚他的身手應該讓許多高中名校看了也流口水。

桃園自強國中此役在調度上也不敢大意，全場只有5人有分數進帳，把所有進攻火力全都輸送給曾昱豪；總教練曾榆翔賽後也相當肯定曾昱豪表現相當沉穩，徹底展現球隊的快速球風，許多分數都是在快攻的路上獲得，即便陣地戰也能在小組配合下流暢發揮。

曾昱豪賽後靦腆表示，自己還有許多要加強的地方，例如犯規過多的毛病，但也相當滿意自己的中距離急停跳投，且推崇美國學校出色的個人運動能力，讓他印象相當深刻。

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