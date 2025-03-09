TPBL／飛馳獨攬40分 中信特攻大分差擊退台北戰神笑納4連勝

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）賽季第77場例行賽，今日（9日）新北中信特攻持續在「特攻基地」新莊體育館捍衛主場，迎戰來勢洶洶的台北台新戰神。賽事上半場戰況較為膠著，下半場特務軍團防守做得非常確實，進攻手感也逐漸加溫，尤其飛馳（Fatts Russell）下半場就貢獻26分，整場比賽獨攬40分，包含7顆三分球入袋，皆刷新個人新高紀錄，也幫助中信特攻以105比82大勝台北戰神，喜迎四連勝！

賽事首節，在飛馳的助攻下，曾文鼎上籃拿下特攻本場首得分，後續特攻一度將領先分差擴大至11分，但戰神連續4顆三分彈攻擊，一舉將戰局逆轉，不過此節奈森（Nysier Brooks）獨攬12分，加上魏嘉豪也有連續2顆三分球入袋，幫助特攻緊咬戰局，第一節結束，特攻以27比28緊追在後；首節僅以一顆三分彈拿分的飛馳，從第二節開始慢慢甦醒，第二節的飛馳打好打滿，獨攬11分，加上馬可（Marko Todorović）鞏固禁區籃板，以及謝亞軒的霸氣阻攻，讓特務軍團於膠著的戰況中稍佔上風，上半場結束，特攻以50比47，帶著3分領先進入下半場。

雙方易籃後，下半場的飛馳及馬可火力全開，飛馳於三、四兩節皆貢獻13分，包含3顆三分球；馬可於三、四兩節皆拿下7分，包含1顆三分球，另外搶下合計17個籃板，積極鞏固禁區。第三節的兩位老大哥，曾文鼎及林韋翰也有三分球入袋，幫助特攻於第三節以78比68，取得雙位數分差領先；關鍵決勝節，特務們依舊積極進攻籃框，防守端也持續壓迫，讓戰神於第四節僅拿下14分，賽事尾聲，特務周承睿本季初登板，以拋投拿下個人本賽季首得分，此外李沛澄也補上拿手的三分外線，為精彩的賽事錦上添花，終場中信特攻以105比82擊退台北戰神，團隊近況四連勝！

面對週末二連戰，特務軍團體力不受影響，今日繳出破百得分，團隊共4人得分上雙！飛馳獨攬40分，包含7顆三分球，都再度刷新本季新高成績，另外也有6助攻、4籃板、1抄截；馬可也貢獻22分、抓下22籃板、2助攻、1阻攻；奈森也繳出14分、9籃板、1助攻、1抄截的成績；本土部分，魏嘉豪拿下10分，包含2顆三分球，另有3籃板、2助攻、2抄截表現。賽後記者會上，執行教練莫米爾（Momir Ratkovic）認為我們團隊已經做足準備：「今天奪勝的關鍵主要在下半場，攻守都有很好的發揮，進攻部分飛馳的表現居功厥偉，其他隊友也都有很好的貢獻。我們團隊已經準備好了，現在賽季進入尾聲，有跟球員提及，每一場比賽都要當作總決賽全力應戰，相信進攻端和防守端都維持像今天的強度，我們的戰績只會持續往上提升。」

再次以個人新紀錄吸引眾人目光的飛馳，在賽後記者會上也透露：「賽事下半場比較關鍵的時刻，教練團有指示希望我扛下更多責任，去持球、攻擊籃框，很高興我做到了，拿球時的想法更積極，進攻上也更積極，根據教練下達的指示做戰術，每一場都做好自己該做的任務。」

中信特攻近況四連勝，此役也是本季對決戰神的首場勝利，實為關鍵，目前特攻戰績11勝12敗，在戰績排行榜上又提升一個名次，目前與戰神並列第四名。特務軍團下一場賽事，將於3月15日南下臺中洲際迷你蛋征戰，向強敵福爾摩沙夢想家踢館，邀請線人們一同前進客場，和特務們並肩作戰，成為中信特攻的最強後盾！