東超／盧峻翔奪最高20分但關鍵失誤 領航猿4分差居亞

首度參加東亞超級聯賽（EASL）就打進冠軍戰的桃園璞園領航猿，今天面對日本B聯盟代表廣島蜻蜓隊，雙方激戰到最後一秒，領航猿有機會的「絕殺」出手最後以失誤收場，讓廣島蜻蜓快攻追加保險分，最終以72：68帶走冠軍和100萬美元高額獎金。

廣島蜻蜓首節取得19：18領先，領航猿第二節6：0攻勢反超比分，但接續近6分鐘陷入得分荒，只有再拿5分，且第二節開打不到70秒，白曜誠左眉角就被撞傷，當場血流如注，球隊半場陷入29：35落後。

第三節廣島蜻蜓再打出9：2攻勢，領先擴大到44：31，不過領航猿在白曜誠、盧峻翔發揮下回敬一波18：3強攻，一度以49：46反超，廣島蜻蜓靠洋將埃文斯（Dwayne Evans）讀秒階段飆進外線才帶著51：49領先進入決勝節。

決勝節廣島蜻蜓一度取得61：56優勢，領航猿在白曜誠追平外線下回敬7：2攻勢追平，但反撲差一步，埃文斯最後10秒罰球得手後廣島蜻蜓取得70：68領先；領航猿有機會的逆轉一擊，盧峻翔卻發生關鍵失誤，讓渡部琉抄截後快攻得手，最終廣島蜻蜓就以72：68奪下今年東超冠軍。

盧峻翔今天攻下全場最高20分，葛拉漢16分、白曜誠帶傷攻下11分，無奈4分差錯過勝利，不過仍有亞軍和50萬美元獎金。