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PLG／台鋼獵鷹主場例行賽最終戰順利收勝 期待季後賽主場再見

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼獵鷹鉑金27分、7籃板、2助攻。台鋼獵鷹提供
台鋼獵鷹鉑金27分、7籃板、2助攻。台鋼獵鷹提供

台鋼獵鷹今（9）日迎來本賽季例行賽主場最後一戰，為配合女孩主題日，D-Link友訊科技與球團攜手打造「女力崛起，追劇有理」企業日。D-Link主推台灣製造的「G403C」與「G530」行動路由器，4G/5G訊號強勁，SIM卡隨插即用，讓女孩們輕鬆享受追劇樂趣。

本日戰役獵鷹交手高雄鋼鐵人，上半場賽況相當激烈，可惜獵鷹在外線的表現上較不理想，因此中場以56:57落後。第三節雙方戰成平手，決勝節「最強外籍生」蓋比跳出來擔任「Keyman」單節轟進11分，包含兩顆3分球，助獵鷹終場以110:100收下主場例行賽最終戰勝利。

此役獵鷹共五人得分上雙，鉑金27分、7籃板、2助攻；飛雷神24分、6籃板、7助攻；謝宗融17分、5籃板、1阻攻；蓋比14分、3籃板、3抄截；赤崁 12分、6籃板、1抄截。

總教練柯納表示，「在對上鋼鐵人的比賽，每場都是艱辛的戰鬥，但最終我們都拿下勝利。而我們在場上的表現過於溫柔，防守端的強度和侵略性不夠，因此希望我們之後能夠展現更強勢的態度。到了下半場，表現雖然有所提升，但仍然不夠。我們必須確保在接下來的比賽中持續進步，做得越來越好。」

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