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TPBL／飛馳狂轟40分 特攻輕取戰神收4連勝

中央社／ 台北9日電
新北中信特攻隊飛馳狂轟40分。TPBL提供
新北中信特攻隊飛馳狂轟40分。TPBL提供

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻今天迎戰台北台新戰神，靠著洋將飛馳轟下40分包含7記三分球，終場特攻就以105比82大勝戰神，拿下4連勝。

特攻洋將飛馳（Daron Russell）擺脫昨天僅攻下18分的低潮，上半場就拿下14分，幫助球隊取得50比47領先。

下半場飛馳持續搶分，反觀戰神進攻當機，第3、4節合計僅拿到35分，團隊命中率40投僅11中，尤其三分球18投僅1中，完全失去和特攻抗衡的能力。

特攻飛馳狂轟40分，包括三分球16投7中，都寫下來台後的個人單場新高。他賽後接受轉播單位訪問時說：「很開心能打破這些紀錄，但重點還是球隊能贏球，可以幫大家都帶來正能量。」

飛馳強調，背靠背的比賽本來就很難調整，「我就是試著讓自己在對的節奏裡頭打球，就會有比較好的結果。」

球風飄逸又靈巧的飛馳，來台後引發不少討論，他提到，自己來自費城，「從小就是艾佛森（AllenIverson）的球迷，他是我努力學習的對象，會選擇3號也跟他有關。」

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