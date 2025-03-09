東超／林書豪18分、蘇士軒致勝三分彈 新北國王逆轉奪季軍

連兩年打進東亞超級聯賽（EASL）最終4強的新北國王隊，去年連輸2場無緣帶回獎金，今年再度落到季軍戰，不過靠林書豪、林書緯兄弟聯手發揮，以及蘇士軒最後13秒的超前三分球，拉出10：0逆轉攻勢，以84：80氣走琉球黃金國王隊，帶回季軍和25萬美元獎金。

國王4強賽碰日本代表廣島蜻蜓隊，「哈佛小子」林書豪復出但第四節團隊熄火僅拿5分，連兩年落到季軍戰。今天碰另支日本B聯盟代表琉球黃金國王，新北國王首節取得20：19領先，但第二節遭琉球黃金國王打出17：5攻勢，25：36，林書豪和林書緯帶動一波14：5反撲，半場差距縮小到39：41。

林書豪半場拿下13分，林書緯也有9分進帳，琉球黃金國王以洋將阿魯瑪（Keve Aluma）16分最高，另名洋將柯克（Alex Kirk）10分。

第三節雙方比分拉鋸，琉球黃金國王帶著61：57優勢進入決勝節。新北國王決勝節在林書豪和林書緯接連罰球取分下以74：77緊咬比分，曼尼高讀秒階段進球更將差距縮小到79：80，最後13秒蘇士軒更投進底角超前三分球；琉球黃金國王外線失手後，5.2秒曼尼高2罰俱中追加保險分，最終國王就以84：80帶走勝利。

林書豪攻下全隊最高18分，林書緯和曼尼高各16分，洋將奧帝和桑尼各有14分和13分，蘇士軒只拿3分卻是關鍵致勝球。