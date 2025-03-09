TPBL／于煥亞替補拿15分 海神扳倒夢想家獲3連勝

TPBL高雄全家海神今天在主場背靠背迎戰福爾摩沙夢想家，靠著全隊5人得分達雙位數，其中于煥亞替補貢獻15分、6助攻，終場海神就以109比95擊敗夢想家，笑納3連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）海神儘管連續2天出賽，但今天完全看不出疲態，半場結束就以60比44取得大幅領先。

下半場夢想家雖努力追分，但無奈三分球命中率實在不佳，終場前1分49秒，靠著洋將貝奇（LewisBeech）三分球命中，追到僅9分差距，但後續海神靠著于煥亞、艾德（Edgaras Zelionis）合力4罰3中，又將差距擴大，也奠定比賽勝基。

海神全隊有5人得分達雙位數，以艾德的22分、10籃板表現最佳，且本土球員合力貢獻50分，包括三分線外26投11中，展現出色的團隊戰力。

替補出賽27分鐘的于煥亞，全場三分球8投4中，拿下15分、6助攻，場上正負值+18是全隊第2高。他賽後接受轉播單位訪問時表示，「我就是保持著想要贏球的決心，有這樣的決心在進攻端就會更有侵略性。」

于煥亞強調，海神是洋將和本土戰力很均衡的球隊，「教練相信我，也給我很大的球權，所以上場時我能得分，也會相信隊友才能傳出好的助攻。」