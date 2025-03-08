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TPBL／克雷格32分、余純安飆關鍵三分 海神獵獅收2連勝
高雄全家海神隊今天在主場迎戰新竹御嵿攻城獅隊，儘管第三節遭遇亂流，但余純安關鍵時刻挺身而出投進外線冷箭，加上海神團隊第四節加強防守帶動進攻，終場104：88笑納二連勝。
海神隊本場比賽不論是52顆籃板球還是21助攻皆優於對手，其中洋將克雷格攻下生涯次高32分、4籃板、3抄截，「海龍王」胡瓏貿也有12分、7籃板，在海神開賽陷入7：15落後之際，兩人攜手蘇文儒、邱子軒，接連抄截兌現分數，回敬23：5超前。
次節胡瓏貿有裡有外，單節貢獻7分，幫助海神上半場最多取得15分領先。這是胡瓏貿相隔6場再度得分上雙，攻防兩端表現積極，他說：「很開心有把握切入、錯位的機會，但三分球命中率、失誤還是偏多不及格，回去看影片希望明天有更好的表現。」
海神隊第三節陷入得分荒，遭打出6：20逆轉，但倒數2分半鐘余純安兩記三分球命中，率隊要回領先，余純安表示，「不管上幾分鐘， 我都是全力以赴，短時間內把我所能給的強度與能量帶給球隊。」
總教練費雪表示，余純安經驗豐富，熟悉區域防守且有投射能力，能將空間拉開，今天也投進幾顆重要的三分球，幫助球隊穩住陣腳。針對第三節的亂流，他指出希望球員在進攻失常時，防守端仍要掌握，也是第四節能回穩的關鍵。
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