PLG／林志傑、莫巴耶復出飆關鍵外線 富邦勇士險勝獵鷹
已經搶下季後賽門票的台南台鋼獵鷹今天在主場迎戰台北富邦勇士，在兩軍可能於季後賽首輪碰頭的情況下，本場比賽打得是毫無冷場，前三節打完還1分落後的富邦勇士，靠著傷癒復出的林志傑、莫巴耶在第四節投進三記三分球領軍下，最終以114：110擊敗獵鷹，距離季後賽門票僅差最後一步。
獵鷹在上周搶下季後賽門票後，成為繼領航猿後第二支晉級到PLG季後賽的球隊，至於在最後一張門票競爭中保持領先的富邦勇士，也在今天迎回選秀狀元、外籍生莫巴耶，他在去年開幕戰打完後就因傷缺陣，直到今天才進行本季第二次出賽，並且在首節就有一次單手重扣的表現。
不過獵鷹面對季後賽的潛在對手今天也絲毫不敢放鬆，上半場本土長人謝宗融就有12分進帳，加上鉑金也挹注三顆三分球，上半場打完獵鷹也僅以2分差距落後。
易籃後富邦勇士金恩火力全開，他在第三節單節進帳13分，幫助球隊與多點開花的獵鷹持續拉鋸，不過第四節勇士其他球員也加入戰局，先是林志傑與洪楷傑連續兩顆三分球幫助富邦勇士一度取得6分領先，莫巴耶也在最後5分鐘加入戰局投進個人生涯首顆三分球，林志傑更補上致命的一記冷箭，幫助富邦勇士將領先差距擴大到雙位數，最終也以4分差收下2連勝。
富邦勇士今天以金恩攻下生涯新高的36分最佳，包括他在內共6人得分上雙，林志傑則是砍進三顆三分球拿下15分，莫巴耶11分，兩人都在傷癒復出後的首戰展現好狀態，至於獵鷹則是以鉑金29分最佳。
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