TPBL／海神洋將克雷格替補轟32分 送攻城獅3連敗

TPBL高雄全家海神今天迎戰新竹御嵿攻城獅，靠著替補出賽的洋將克雷格轟下32分，加上攻城獅末節進攻當機，終場就以104比88送給對手3連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）海神洋將克雷格（Craig Sword）自從今年1月11日首披戰袍，至今9場比賽平均攻下20.8分，且每場能投進3.1記三分球、命中率更高達40.1%，是海神重要的外線火力來源。

海神在上半場還以61比50領先攻城獅，不過第3節攻城獅展開反撲，在64比67落後時，拉出一波10比3攻勢，一度以74比70超前；但海神靠著克雷格三分球命中，回敬一波8比0攻勢，前3節結束仍以78比74領先。

原本打出反撲氣焰的攻城獅，第4節進攻突然當機，單節全隊22投僅6中，其中三分球8投皆墨，只能眼睜睜看著海神帶走勝利。

替補出賽的余純安，雖然只打了5分半鐘，但投進2記三分球都在關鍵第3節，其中1球幫球隊追平比數，另1球則是幫球隊取得4分領先。

余純安賽後接受轉播單位訪問時表示，其實教練沒有特別交代他什麼，「但隊友都開玩笑說知道我會出手，我也有責任要把這幾球投進去。」

余純安強調，大家提到海神，就想到防守很強悍，「我們全隊都有做好準備，不論先發、替補或者上場時間多久，都會扮演好自己的角色。」