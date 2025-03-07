東超／領航猿退黃金帝王晉級冠軍賽 創台灣球隊新紀錄

在新北國王於首場東超4強賽不敵廣島蜻蜓後，我國另外一支代表球隊桃園璞園領航猿在第二場4強賽，最多領先琉球黃金國王達到16分的情況下，第四節卻一度遭到逆轉，不過比賽最後49秒，整場比賽出手機會不多的領航猿洋將伯朗命中關鍵三分球，幫助領航猿以71：64險勝琉球黃金國王，成為史上首支闖進到東超冠軍賽的我國代表球隊。

本賽季首度打東超就闖進到4強賽的領航猿，今天在新北國王之後登場面對琉球黃金國王，首節領航猿本土雙箭頭盧峻翔、白曜誠就展現火燙手感，兩人在首節就攻下12分，加上團隊在防守端成功限制琉球黃金國王，讓他們單節僅有10分進帳，領航猿也取得9分領先。

第二節琉球黃金國王雖然慢慢找回進攻節奏，但雙方仍是打出一場低比分的焦土戰，上半場打完領航猿僅攻下37分，黃金國王更是僅有28分進帳。

易籃後領航猿在盧峻翔與葛拉漢領軍下打出開局7：0攻勢，一度將領先擴大到16分，但該節中段盧峻翔被撞到胸口後一度回到休息室重新調整，並在該節剩下1分多鐘時才重回場上，但琉球黃金國王也把握住機會追到僅剩下5分差距，甚至靠著第三節槍響前的關鍵補籃，追到僅剩1分差。

第四節雙方回到原點再戰，琉球黃金國王在該節中段靠著當家球星岸本隆一的三分球命中，一度逆轉戰局，不過關鍵時刻領航猿雙洋將也總算甦醒，先是葛拉漢投進三分球要回領先，今天手感不佳的伯朗也在比賽最後階段靠著中距離跳投與三分球冷箭，幫助領航猿取得7分領先，最終領航猿也以7分差距勝出，闖進冠軍賽。

領航猿在搶下冠軍賽門票後，周日將與廣島蜻蜓爭奪冠軍，以及100萬美元的冠軍獎金，至於國王則將在季軍戰遭遇琉球黃金國王，亞軍將獲得50萬美元獎金、季軍25萬美元。