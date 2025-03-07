東超／林書豪復出白搭！末節當機僅拿5分 國王連2年落入季軍戰

東亞超級聯賽4強賽今天在澳門舉行，首場比賽就由新北國王出戰廣島蜻蜓，國王在林書豪復出坐鎮下兩隊上半場還一路拉鋸，不過下半場國王卻出現攻勢斷電的狀況，尤其在第四節僅攻下5分，最終國王就以65：81敗下陣來，連續兩年落入季軍戰。

國王連續兩年闖進到東超4強賽，不過去年在林書豪兩場賽事都未能出賽的情況下，最終也以第4名作收，而今天國王再度在4強賽登場，則是排出林書緯、李愷諺、曼尼高、奧帝、桑尼的先發組合，至於林書豪則是從板凳出發。

開賽後廣島蜻蜓洋將布萊克希爾就火力全開連得9分，但國王上半場也展現多點開花的攻勢，其中林書豪在第一節後段登場時，更是獲得場邊球迷的熱烈歡呼，首節打完國王就以19：15領先。

第二節廣島蜻蜓外線砲火逐步加溫，尤其是渡部琉個人單節砍進3顆三分球，幫助廣島蜻蜓逆轉戰局，但國王奧帝與林書豪也在該節後段回敬兩顆三分球，讓雙方回到平局，上半場打完國王也以41：40領先。

易籃後國王林書緯開節連個人得7分，但接下來廣島蜻蜓接下來在洋將伊文斯與渡部琉領軍下卻打出一波10：2的攻勢，反取得8分領先，儘管簡祐哲兩罰俱中後，林書緯也投進三分球止血，但手感發燙的伊文斯憑藉著優異個人能力連得7分，反觀國王在林書豪受到對手包夾防守下，連續兩波攻勢遭到攔阻，三節打完國王也以8分落後。

第四節剩下7分21秒時，布萊克希爾吞下個人第5犯離場，但國王卻出現攻勢斷電的狀況，在該節前4分12秒一分未得，讓廣島蜻蜓一度拉開到15分差距，最終廣島蜻蜓也以16分差距搶下冠軍賽門票，國王則將連兩年打季軍賽。

國王今天以林書緯攻下17分最佳，不過也是全隊唯二得分上雙的球員，包括傷癒歸隊的林書豪與李愷諺手感都不如預期，分別拿下7分與5分，至於廣島蜻蜓則有4得分上雙，伊文斯攻下20分，上澤俊喜、渡部琉則攜手砍進7顆三分球，分別進帳14分與16分。