TPBL／高錦瑋蟬聯單月MVP 努利飆分秀奪最佳外援 

TPBL今天公布2024-25賽季1、2月MVP與最佳外援，最終由桃園台啤永豐雲豹「精靈控衛」高錦瑋與新竹御嵿攻城獅超級外援努利獲此殊榮，兩位球員在攻防兩端皆扮演關鍵角色，對戰局的影響力不容小覷。

雲豹高錦瑋，在12月以全能表現奪下單月MVP後，1、2月延續高水準發揮，在六場比賽中持續展現控場能力與關鍵時刻的決勝氣勢。1月4日，他以全隊最高的效率值33，率隊擊敗夢想家；2月8日，在主場迎戰聯盟龍頭國王，即便得分不算突出，卻以+25的正負值高居全場第一，帶領球隊大勝對手；隔日再戰夢想家，他在讀秒階段投進關鍵三分球，助隊驚險取勝，充分展現其關鍵先生的價值。

數據方面，高錦瑋在此期間場均貢獻17分、7.8助攻、5.8籃板、2抄截，效率值高達20.7，各項數據均居入圍者之最，展現出職業生涯二年級的成熟度與主宰戰局的能力。在25位專業媒體評審中，他獲得15張最高五分票，並且囊括1819張球迷選票，最終以總佔比43.8%成功擊敗國王林書豪（28.1%）與隊友林信寬（14.2%），強勢蟬聯單月MVP。

努利於1月正式加盟攻城獅，迅速掀起「努利旋風」，成為聯盟最受矚目的外援之一。1月18日迎戰戰神，首戰即砍下41分，刷新聯盟單場最高得分紀錄，並終止球隊五連敗低潮。翌日對陣國王，更上一層樓狂飆44分，再度改寫紀錄，並繳出9籃板、8助攻的準大三元數據，震撼全聯盟。

努利於此期間場均貢獻36分、8.2籃板、5.4助攻、3抄截，並以效率值32名列全聯盟之首，獲得媒體與球迷的高度評價。最終，他拿下12張媒體五分票，並獲得1069張球迷選票，以總佔比35.3%力壓桑尼（28.5%）、米勒（14.6%）與克羅馬（14.6%），榮膺單月最佳外援。