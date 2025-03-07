HBL／決賽3月8日登場！衛冕軍南山高中挑戰校史第9冠

113學年度HBL高中籃球聯賽最終決賽即將於3月8日、9日在台北小巨蛋登場，其中力拚男子組衛冕的南山高中，除要挑戰校史第9冠，還期盼完成校史第2度連霸。

本季HBL男子組決賽將由光復高中強碰松山高中，南山高中將與南湖高中正面對決；女子組則由永仁高中對決陽明高中，衛冕軍北一女中則得力抗傳統強權淡水商工。

力拚衛冕的南山校史手握8座HBL冠軍，也是賽史男子組奪次數最多的學校，今年若能再次高舉冠軍金盃，也是校史繼95、96學年度後再度寫下「連莊」。

近年新興強權光復，曾在110、111學年度締造連霸，可惜上季與3連霸擦肩而過、以亞軍作收，今年首要目標是重返冠軍榮耀，若能奪冠將締造「4年3冠」創舉，達成另類的「光復王朝」。

另外，南湖繼104學年度再度晉級4強，也是9年來首度打進小巨蛋，也期盼突破校史最佳成績的季軍；而搭上4強末班車的松山，自106學年度完成衛冕後，已經連續6季未能闖進冠軍戰，教練葉韋喬將尋求執教生涯在小巨蛋的首勝。

至於女子組決賽部分，衛冕軍北一女將挑戰校史首度連霸，8強狀態絕佳的永仁要力拚繼102學年度後再度登頂；從108至111學年度寫下4連霸的淡商，則盼討回失去的后座，而連續兩年以季軍作收的陽明則尋求校史首冠。