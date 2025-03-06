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TPBL／連3月提名最佳外援 海神洋將艾德揭秘刺青故事

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
海神隊洋將艾德。圖／海神隊提供
海神隊洋將艾德。圖／海神隊提供

高雄全家海神35歲的立陶宛洋將艾德12月加盟高雄全家海神職業隊以來，連續3個月獲聯盟提名單月最佳外援，曾在僅剩兩位洋將之際對戰新北國王隊兩度延長賽負傷拚戰，展現毅力與拚戰精神，他說：「入圍對我而言就是榮幸，也是我更加努力的動力。」本周更將回到高雄巨蛋主場，為球隊繼續爭取勝場。

艾德場上總能帶給團隊源源不絕的鬥志與能量，板凳上則不時為隊友的表現激動振臂，他透露熱情來自對籃球的熱愛，「我很小就開始打球，籃球就是我的夢想。我熱愛競爭，團隊合作，將最佳表現獻給球迷。」他7年前在左手臂留下的動物刺青，他解釋貓頭鷹具有智慧與洞察力，好比場上能夠閱讀比賽，判斷果決，黑熊刺青則像自己內在性格。

「黑熊象徵著力量與韌性，同時也是守護者。如同我在場上希望能守護我的團隊，期許自己如黑熊般保持強悍、決心，永遠最好戰鬥的準備。」艾德說自己的籃球哲學很簡單，就是團隊合作，「我相信成功會來自於團隊每個人傾盡全力，保持正向，場上毫無保留。」

海神隊本周舉辦「浪人情歌」主題周。圖／海神隊提供
海神隊本周舉辦「浪人情歌」主題周。圖／海神隊提供

海神上周終結台北台新戰神隊主場6連勝，排名也上升到TPBL第3位，本周回到主場迎接「浪人情歌」主題周，全隊私房歌單首度曝光，環廊猜對海神好聲音就有好禮，環廊票選浪人情歌指定曲，抽幸運神隊友晉升享溫馨享Life Card「黃金會員」，球團也推出「浪人情歌」主題包廂，8日中場遊戲「享溫馨大歌星」由3人組隊參賽，邀請3隊PK，總共9題，由主持人出題，正確接唱下一句歌詞即可得一分，分數最高的隊伍即可獲得享溫馨歡唱折價券。

籃球

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