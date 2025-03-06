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PLG／獵鷹第一人！飛雷神奪2月MVP

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
飛雷神奪下月MVP。圖／PLG提供
飛雷神奪下月MVP。圖／PLG提供

P. LEAGUE+今天公布2024到25年球季的2月最有價值球員，台南台鋼獵鷹隊洋將飛雷神展現強大的進攻火力，繳出場均23分、4.3籃板、4.2助攻，幫助獵鷹2月6戰拿下3勝3敗戰績，穩居前段班，也讓飛雷神生涯首度獲選PLG單月最有價值球員，同時寫下獵鷹隊史新頁。

本季新加入PLG的獵鷹，⻑期深耕台南，打出屬於在地的「南人球風」，而飛雷神多元的進攻手段正是獵鷹穩定的得分來源之一。2月飛雷神兩分球命中率50.9%、三分球命中率38.6%、罰球命中率93.9%皆名列前茅，2月15日對上高雄鋼鐵人隊的比賽更是和鋼鐵人外援艾賽亞互飆得分，2人都有單場40分以上得分，創下聯盟史上第2次有2名球員單場拿下40分以上的紀錄。

飛雷神2月場均1.8抄截也幫助獵鷹創造更多得分機會，單月最有價值球員的投票中獲得68分高分，包含2張球迷選票的22張選票中拿到12張第1的5分，力壓隊友谷毛唯嘉的35分，以及桃園璞園領航猿隊洋將瓊斯的29分，成為隊史首位奪得PLG單月MVP的球員。

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