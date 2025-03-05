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TPBL／班尼特、貝奇狂轟62分 夢想家打趴戰神止3連敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
班尼特今天替補上陣投進4顆三分球拿下29分。圖／TPBL提供
班尼特今天替補上陣投進4顆三分球拿下29分。圖／TPBL提供

近期苦吞3連敗的福爾摩沙夢想家，今天作客台北台新戰神主場火力全開，在前三節賽事中都拿下超過30分，加上團隊命中14顆三分球，最終就以118：103擊敗戰神，終止3連敗。

本賽季開季一度排名龍頭的夢想家，隨著季中逐漸出現傷兵潮，近期也苦吞一波3連敗，在今天作客戰神主場的賽事中，包括蔣淯安、忻沃克、李德威都列入傷兵名單，其中本季加入的蔣淯安至今更是僅出賽2場。

不過在今天作客戰神主場的賽事中，首節傷癒歸隊的「夢想小跑車」林俊吉就領軍開砲，他單節個人就拿下10分，搭配上洋將貝奇兩顆三分球火力支援，夢想家在第一節就有33分進帳。

反觀身為地主的戰神今天卻在進攻端頓失節奏，尤其是外線完全找不到準星，上半場三分球出手18次僅命中2球，其中第二節更是6次出手全都落空，在夢想家上半場打完就已經拿下68分的情況下，戰神也以22分落後給對手。

易籃後戰神曹薰襄一度領軍打出9：4攻勢，他個人就包辦了其中7分，但夢想家的進攻火力卻絲毫不減，單節團隊再度轟進6顆三分球，其中雙洋將貝奇與班尼特就貢獻了34分，讓戰神不但未能追近比分，還落後愈來愈多，也讓比賽勝負在前三節打完後幾乎就提前底定，最終夢想家就以15分差距擊敗戰神，終止3連敗。

夢想家今天團隊共計投進14顆三分球，其中貝奇與班尼特就合計投進10顆，兩人也分別進帳33分與29分，搭配上林俊吉傷癒復出後的首場比賽就有21分進帳，幫助夢想家整場比賽壓著對手打，至於戰神雖有5人得分上雙，但先發球員中僅有拿下20分的麥卡倫得分超過10分，且團隊三分球出手36次僅命中6球，在自家主場出賽卻找不到準星。

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