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CBA／球星郭艾倫發文：相信會重返球場 曾遭隊員戳眼致結膜破碎

香港01／ 撰文：許祺安
郭艾倫稱自己可能打不了籃球了。（微博）
郭艾倫稱自己可能打不了籃球了。（微博）

大陸知名籃球運動員郭艾倫，曾於2月18日在訓練時被隊友扎進眼珠。3月5日，郭艾倫在社交平台發文指，自己已經順利拆線，相信一定會恢復並重新回到球場。

據此前報導，2月18日，大陸知名籃球運動員郭艾倫在社交平台表示，訓練時遭隊隊員用手指直接扎進了眼珠裏，導致結膜破碎，縫了40多針：「我以後可能打不了籃球了」。

3月5日，郭艾倫在個人微博發文感謝公眾關心，表示自己已經順利拆線，並感謝龍獅俱樂部第一時間為其找了好的專家手術，安排了最好的醫療康復。他表示：「有你們的幫助和關心，我相信我一定會恢復並重新回到球場。」

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文章授權轉載自《香港01》

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