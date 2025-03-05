聽新聞
0:00 / 0:00
CBA／球星郭艾倫發文：相信會重返球場 曾遭隊員戳眼致結膜破碎
大陸知名籃球運動員郭艾倫，曾於2月18日在訓練時被隊友扎進眼珠。3月5日，郭艾倫在社交平台發文指，自己已經順利拆線，相信一定會恢復並重新回到球場。
據此前報導，2月18日，大陸知名籃球運動員郭艾倫在社交平台表示，訓練時遭隊隊員用手指直接扎進了眼珠裏，導致結膜破碎，縫了40多針：「我以後可能打不了籃球了」。
3月5日，郭艾倫在個人微博發文感謝公眾關心，表示自己已經順利拆線，並感謝龍獅俱樂部第一時間為其找了好的專家手術，安排了最好的醫療康復。他表示：「有你們的幫助和關心，我相信我一定會恢復並重新回到球場。」
延伸閱讀：
世界泳聯公布2024年興奮劑檢測次數 前32位全是中國運動員
文章授權轉載自《香港01》
狂賀中華隊晉級 報時光優惠來了！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言