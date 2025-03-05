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PLG／年度獎項將首度納入年度球迷 最佳五人改成不分位置

中央社／ 台北5日電
PLG公布年度獎項，首度納入年度球迷。PLG提供
PLG公布年度獎項，首度納入年度球迷。PLG提供

台灣職籃PLG今天公布，本季將頒發的年度獎項，首度納入年度球迷，將由各球團負責推舉球迷代表後進行票選；年度第一隊、年度防守第一隊改為無位置劃分，預料競爭將更加激烈。

距離台灣職籃P. LEAGUE+例行賽結束還剩1個多月，目前已有桃園璞園領航猿、台鋼獵鷹取得季後賽資格，將由台北富邦勇士、高雄鋼鐵人競爭最後1張門票。

PLG聯盟今天發布新聞稿表示，本季預計將頒發27個年度獎項，其中首度設有年度球迷獎項，期盼讓球迷觀賞球賽時增加更多參與感，並鼓勵球迷多多進場看球。

據了解，屆時各隊球迷自動入圍，為獎勵各支球團最具代表球迷，將由各球團負責推舉2至3組球迷代表，後續進行LINE投票，由球迷票選。

至於以往年度第一隊、年度防守第一隊票選，需考量前、後場人數（前3後2或是前2後3）限制，PLG聯盟表示，本季改為無位置劃分，預料競爭將更加激烈。

根據PLG規定，球員角逐年度獎項的資格，包含本季例行賽最少出賽18場（新人王為例行賽最少出賽12場、若為DNP則不計出賽場次），以及球員若在賽季間效力於台灣其他任一聯盟則免除資格。

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