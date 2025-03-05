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PLG／與中鋒林正續簽長約 領航猿5本土好手皆綁5年約

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿隊宣布與林正簽下5年續約。圖／桃園璞園領航猿隊提供
領航猿隊宣布與林正簽下5年續約。圖／桃園璞園領航猿隊提供

PLG桃園璞園領航猿隊今天宣布與林正提前達成續約共識，雙方簽訂5年長約，鞏固球隊未來本土禁區戰力，此前林正已在領航猿陣中5個賽季，簽訂新合約後將累積長達十年璞園資歷。

領航猿球團指出，現年24歲，身高205公分的林正曾就讀松山高中及國立體育大學，於2020-21賽季領航猿創史隊員，防守端能夠力扛洋將，進攻端總是有驚奇發揮，屢次扮演球隊拿下勝利的隱形功臣，為陣中相當倚賴的禁區長人，林正曾於2021-22P賽季面對夢想家例行賽中繳出17分10籃板「雙十」成績單，打出生涯代表作，勇於挑戰的拼勁也獲得教練團更多的認可與信任。

林正職業生涯期間多次入選國家隊，曾於2023年代表中華隊參加世界盃籃球賽亞洲區資格賽、2021年世大運男籃賽、2025亞洲盃資格賽第一階段與第三階段，除了為母隊做出貢獻外，在國際賽也都能夠有好表現，也實現璞園球團全力支持國家隊的精神與宗旨。

談到與球隊簽下五年長約，林正說：「很高興能夠與球隊繼續合作，感謝璞園對我的長期培養與認可，未來我還是會持續精進自己，也會用更好的表現回饋給球隊與球迷們。」

在本周即將開打的東亞超級聯賽四強決賽中，林正預期也將扮演關鍵角色，對於緊接而來的賽事，則是感到緊張又期待，「能夠站上東超決賽殿堂，與日本頂尖球隊一較高下是很榮幸的一件事，我也會在比賽中展現最好的一面，盡全力幫助球隊搶勝並拿下總冠軍。」

林正完成續約後，將是陣中繼盧峻翔、關達祐、陳昱瑞與李家慷後第五位簽訂五年合約球員，為未來陣容奠定穩固基礎，持續提供球員良好環境，展現球團永續經營的決心，持續打造屬於未來領航猿的籃球藍圖。

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